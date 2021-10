Olimpija vstala od mrtvih in slavila v Las Palmasu

Ljubljančani so do zmage prišli kljub precejšnjih nihanjem v igri in kar 21 izgubljenim žogam. V prvi četrtini so že zaostajali s 14:30, ob koncu tretjega dela igre in na začetku zadnjega pa so si privoščili petminutni strelski mrk, ki so ga domači izkoristili za delni izid 10:1 in vodstvo 65:63.

A za razliko od zadnjih dveh tekem v regionalnem tekmovanju so varovanci trenerja Jurice Golemca odločno odigrali končnico. Zaostanek 72:77 slabi dve minuti do konca so nadoknadili z borbeno igro in trojko prvega strelca tekme Jacoba Pullena (27 točk, trojke 6:9) 42 sekund pred koncem tekme.

Melvin Ejim je z dvema prostima metoma 25 sekund pred koncem povedel Cedevito Olimpijo v vodstvo z 79:77. V zadnjih sekundah pa znova ni manjkalo drame. Ljubljančani so po nepotrebnem zapravili zadnji napad, tako da so imeli Španci priložnost za zmago ali podaljšek, vendar je AJ Slaughter zgrešil trojko, Dylan Ennis pa odbojkarski poskus izpod koša v zadnji sekundi.

"Čestitke fantom. Pokazali smo pravi karakter, potem ko smo prišli sem po dveh porazih. Morali smo pokazati dobro obrambo, v drugem polčasu smo jim dovolili 29 točk. Igralci so garali in zasluženo smo zmagali. Tudi po porazih moramo iti naprej in to smo pokazali. Fantje zares dobro trenirajo in srečen sem, ker se je delo izplačalo," je bil po zmagi presrečen trener zmajev Jurica Golemac.