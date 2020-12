Olimpija z drugo zaporedno stotico zmlela Promitheas

Košarkarji Cedevite Olimpije so se prejšnji teden z domačo zmago proti Promitheasu Patrasu uvrstili v drugi del evropskega pokala, zdaj pa so Grke premagali tudi v njihovi dvorani in si s tem zagotovili najmanj tretje mesto v skupini. Do točk so prišli precej bolj prepričljivo kot v Ljubljani, kjer so slabo odigrali prvi polčas. Tokrat so povsem nadigrali oslabljene Grke, ki so kar precej časa igrali z zelo mlado postavo. Najbrž tudi zaradi tega, ker možnosti za napredovanje niso več imeli.

Ljubljančani, ki so zabeležili tudi rekordno visoko zmago v letošnjem tekmovanju, so hitro prišli do zanesljive prednosti, ob koncu prve četrtine sicer dovolili gostiteljem, da se približajo, ob polčasu je bila njihova prednost 11 točk. Razlika je v tretji četrtini le še naraščala, ljubljanska ekipa je blestela v napadu. Ob tretjem odmoru je prednost znašala že 31 točk, tako da je bil zadnji del, v katerem so priložnost za igro dobili tudi mlajši ljubljanski igralci, le formalnost.

Jurica Golemac je v zadnji četrtini ob visoki prednosti priložnost namenil tudi košarkarjem, ki je običajno niso deležni. Na parket sta tako stopila tudi nadarjena Luka Ščuka in Dan Duščak. Prav vsi v taboru Ljubljančanov so se vpisali med strelce, od tega je bilo pet košarkarjev dvomestnih. Najboljši Jaka Blažič je prispeval 18 točk, Kendrick Perry jih je dodal 14, eno manj pa sta dosegla Edo Murić in Mikael Hopkins.