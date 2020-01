Evroliga: CSKA drži stik z vrhom, Barcelona v zaključku ugnala Crveno zvezdo

CSKA iz Moskve je proti Valencii dobil vse štiri četrtine in na koncu zasluženo slavil z 81:70. Najbolj učinkovit je bil Johannes Voigtman z 19 točkami in desetimi skoki. 14 jih je vpisal James Mike. Zenit je v Sankt Peterburgu ugnal grški Olympiakos. Po napeti končnici je bilo 91:87. Evgenij Voronovje pri domačih dosegel 21 točk, na drugi strani pa jih je pri gostih kar 31 dodal prvi zvezdnik Vassilis Spanoulis.

Bayern München našega Žana Marka Šiška je bil prav tako uspešen v svoji dvorani proti izraelskemu Maccabiju. Bilo je 80:68 v korist Nemcev. 22-letni nekdanji član Koper Primorske pa tokrat ni dobil priložnosti in tako ostaja pri enem nastopu v Evroligi, ki ga je v 18. krogu zabeležil proti moskovskemu CSKA-ju.

Crvena zvezda je bila do konca v igri za zmago na prestižnem gostovanju v Barceloni. Beograjčani so celo dobili prvi polčas z 42:41, tudi po tretji četrtini pa so bili v vodstvu. A odločilo je zadnjih deset minut, ko so košarkarji Blaugrane pritisnili na plin. Četrto četrtino so dobili s 24:16, kar je bilo dovolj za skupno zmago s 86:82.

Na peti tekmi četrtkovega večera je Saski Baskonia ugnala ruski Khimki (83:79).