Real ostaja stoodstoten: V WiZink Centru po napeti končni padel Himki

Aktualni prvaki Evrolige, košarkarji madridskega Reala, so želeli tudi po sedmih krogih ostati neporaženi in na vrhu razpredelnice. V sedmem krogu pa jih je čakal zahteven preizkus, saj so se pred domačimi navijači pomerili z moskovskim Himkijem, ki sicer v letošnji sezoni še ni v takšni formi, s katero so se v lanski sezoni uvrstili tudi v izločilne boje najmočnejšega košarkarskega tekmovanja na stari celini. Moštvo iz predmestja Moskve je namreč v letošnji sezoni v Evroligi zabeležilo kar pet porazov in zgolj eno zmago na uvodnih šestih tekmah. Obračun v Madridu je bil sicer izjemno napet in predvsem zelo nervozen, zaradi tega smo videli tudi veliko prekinitev. Prva četrtina je sicer pripadla domačinom, ki so po uvodnih desetih minutah vodili 19:12. V drugi so se ruski podprvaki nekajkrat nevarno približali, a so varovanci Pabla Lasavselej našli, da so ostali na 'varni' razdali, a tekma še zdaleč ni bila odločena. Na polčas so domačini odšli s prednostjo šestih točk (41:35), potem ko je ob zvoku sirene zadel Gabriel Deck. V prvem polčasu sta na parket stopila tudi dva člana zlate slovenske reprezentance. Anthony Randolphje zbral 4 točke in 5 skokov, Klemen Prepelić, ki je odigral zgolj eno minuto v prvem polčasu, pa se ni vpisal med strelce. Pri domačinih sicer ni nihče pretirano izstopal, v prvem delu igre je tako največ točk, in sicer osem, dosegel Fabien Causer. Pri gostujoči zasedbi pa je bil najbolj razpoložen Malcolm Thomas.

Tretjo četrtino so bolje začeli domačini, ki so povedli z delnim izidom 5:0 prvič povedli z dvomestnim številom točk, a se gostje niso predajali in z najboljšo četrtino na tekmi, katero so dobili z 20:15, v zadnjih deset minut igre vstopili zgolj s točko zaostanka za aktualnimi evropskimi prvaki. Real je nato v zadnjih četrtini bistveno popravil igro in tri minute pred koncem znova vodil z desetimi točkami prednosti, a to še naprej ni bilo dovolj, da bi strli žilave Moskovčane, ki so se manj kot 30 sekund pred koncem tekme približali na vsega štiri točke zaostanka. Pričelo se je nervozno izvajanje prostih metov, saj so gostujoči košarkarji vsak napad Reala takoj prekinili z osebno napako. Domačini so uspešno prestali preizkus in legendi kluba Sergiu Llulluza rojstni dan prigarali zmago. Na koncu je bilo 79:74 za Real. Randolph je tekmo končal z 9 točkami in 6 skoki, Prepelić se med strelce ni vpisal. Real je tako vknjižil še sedmo zaporedno zmago v Evroligi. Pri domačinih je sicer s 15. točkami izstopal Jaycee Caroll. V gostujočem taboru pa sta Tony Crocker in Anthony Gillprispevala po 16 točk.

Prva zmaga za Budućnost

V sedmem krogu najmočnejšega evropskega košarkarskega tekmovanja pa so do prve zmage prišli igralci Bodućnosti, katere vodi nekdanji strateg ljubljanske Olimpije in novomeške Krke, Aleksandar Džikić. Košarkarji iz Podgorice so niz šestih zaporednih porazov prekinili proti moštvu Baskonije, ki je ob dveh zmagah utrpela še peti poraz. Pri domačinih je najbolj izstopal Edwin Jackson, ki je dosegel 24 točk. Zelo razpoložena sta bila tudi Earl Clarkz 20 in Danilo Nikolić z 18 točkami. Nekdanji slovenski reprezentant Alen Omićtokrat ni bil pri metu, saj je v slabih 10 minutah igre prispeval zgolj dve točki.

Evroliga, 7. krog:

Darussafaka Tefken - AX Armani Exchange Olimpia Milano 92:98

Budućnost Podgorica - Kirolbet Baskonia Vitoria-Gasteiz 99:84

Olympiakos Pirej - Fenerbahče Carigrad 72:73

Real Madrid - Himki Moskva 79:74

