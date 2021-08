Durant ob zlatu v žep pospravil še slabih 200 milijonov, Vogel podaljšal z jezerniki

Los Angeles Lakersi so sporočili, da so se s trenerjem Frankom Voglom dogovorili za podaljšanje sodelovanja. Dvakratni MVP lige Kevin Durant, ki je ZDA popeljal do olimpijske zmage, pa bo z Brooklyn Nets podaljšal za štiri sezone. Nova pogodba mu bo navrgla 198 milijonov dolarjev (168 milijonov evrov).

icon-expand Kevin Durant FOTO: AP Kot so pri jezernikih zapisali na Twitterju, je Frank Vogel, ki je ekipo v svojem prvem letu na trenerski klopi popeljal do naslova prvaka, podaljšal za tri sezone. Prvotna pogodba bi mu potekla po koncu sezone 2021/22. Dvaintridesetletni Kevin Durant, ki je z Golden State Warriors osvojil dva naslova prvaka (2017, 2018), se je z mrežicami dogovoril, da bo v Brooklynu ostal še naslednja štiri leta. Klub pa mu bo za zvestobo namenil 198 milijonov dolarjev, je sporočil njegov zastopnik Rich Kleiman. Julius Randle bo še nosil dres New York Knicks. Za štiriletno podaljšanje pogodbe mu kratkohlačniki nudijo 117 milijonov dolarjev (99 milijonov evrov). Na tržnici NBA je zelo živahno. V kratkem naj bi tudi Kawhi Leonard podaljšal pogodbo z Los Angeles Clippers, poroča Yahoo Sports. Medtem pa so pri Los Angeles Lakers uradno potrdili, da so v ekipo dodali 37-letnega veterana Carmela Anthonyja in Kenta Bazemora. V mestu angelov bo kariero nadaljeval tudi Russell Westbrook.