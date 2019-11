Košarka Krke v gosteh izgubili s Cibono

Košarkarji Krke so se zavedali, da jih v Zagrebu čaka težko gostovanje, čeprav Cibona sezone ni začela najbolje. Po polovici tekme je slovenski ekipi kazalo slabo, a se je vrnila, toda v razburljivi končnici so bili spretnejši domači in na koncu tesno zmagali.

Ko je po dobljeni prvi četrtini in delnem izidu 13:0 v drugi domača ekipa povedla s 40:25, se je zdelo, da bo Krka težko iztržila kaj več v Zagrebu. Toda gostje se niso predali, v začetku tretje četrtine so še sami stopili na plin, Glenn Cosey je takrat na hitro dosegel dve trojki (od skupno sedmih na tekmi), še drugi soigralci pa so tudi prispevali svoj delež.

Tako je bilo pred koncem tretjega dela na semaforju 44:48, takšen izid pa je napovedal tesen boj do zadnje sekunde. Krka je sprva zadržala prednost, resda je bila ta majhna, nazadnje pa je bil slovenski klub v prednosti pri 58:56. Po izenačenju na 63:63 pa so imeli v končnici mirnejšo roko domači, Shane Gibson in Toni Katić sta s prostimi meti odločila zmagovalca, Krka pa je zapravila zadnji napad.

Za Krko je največ točk, 31, dosegel Cosey, ki je bil nerešljiva uganka za domače, a je imel premalo pomoči soigralcev, saj nihče drug ni prišel čez mejo desetih točk. Pri Ciboni pa jeFilip Bundović končal pri 19 točkah.

Izid:

Cibona - Krka 70:67 (22:12, 40:28, 46:48)