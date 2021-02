Cilj slovenskih košarkarjev je jasen: oddolžiti se Madžarom za lanski poraz

V slovenskem taboru se zavedajo, od kje preti največja madžarska nevarnost. "Vzdušje v ekipi je odlično. Vsekakor se Madžarom želimo oddolžiti za poraz v prvem kvalifikacijskem ciklu. Njihov najnevarnejši igralec je David Vojvoda in nanj bo potrebno še posebej dobro paziti. Ne glede na to, da smo na evropsko prvenstvo že uvrščeni, v Kijev nismo prišli na ekskurzijo. Na parketu moramo s pravo energijo prikazati svoj maksimum in želimo si, da se domov vrnemo z dvema zmagama," pravi organizator igre Luka Lapornik .

Za razliko od slovenske izbrane vrste si Madžari nastopa na prvenstvu stare celine še niso priigrali. Zaradi preloženih novembrskih tekem so namreč odigrali le lanski februarski cikel. Takrat so resda zabeležili dve zmagi, a za uvrstitev na EuroBasket tokrat v Kijevu potrebujejo najmanj eno zmago. Tako bodo že proti Slovencem zelo nabrušeni.

Po ponedeljkovem potrjenem pozitivnem testu na koronavirus pri enem izmed članov štaba slovenske reprezentance, so bili torkovi izvidi preostalega dela delegacije negativni. Novo testiranje je Slovence čakalo v sredo dopoldan, rezultate pa naj bi prejeli do večera.

Reprezentanci sta se sicer v tem kvalifikacijskem ciklu pomerili pred skoraj natanko letom dni, ko je 20. februarja Madžarska v tesni končnici slavila s 77:75. Tudi to pa bo za četo Aleksandra Sekulića in varovance še dodaten motiv. "Poraz na Madžarskem je vsekakor bolel. S fanti smo že v prvi trening stopili z dobro energijo in vzdušje je res super. Dobro treniramo in smo v polni pripravljenosti. Sedaj moramo to na igrišče prenesti tudi v četrtek zvečer. Osredotočeni moramo biti na svojo igro, se boriti in pokazati željo in energijo, kot smo jo na novembrskih tekmah," pa pred četrtkovim obračunom dodaja mladi up Jurij Macura .

V soboto še obračun Slovencev in Ukrajincev

Sicer pa bo v slovenski kvalifikacijski skupini F na sporedu kar pet tekem. Po četrtkovem obračunu med Slovenijo in Madžarsko se bosta v petek pomerili Avstrija in Madžarska. V soboto bo na sporedu dvoboj Ukrajine in Slovenije, tudi ta obračun pa boste lahko spremljali na VOYO in Kanalu A. V nedeljo nas nato čaka povratni obračun med Madžarsko in Avstrijo, za konec kvalifikacij pa se bosta pomerili še Madžarska in Ukrajina.

Na 41. evropsko prvenstvo, ki bo na sporedu od 1. do 18. septembra prihodnje leto, je že uvrščenih 11 od 24 reprezentanc. Poleg gostiteljev Nemčije, Italije, Gruzije in Češke, še Bosna in Hercegovina, Hrvaška, Grčija, Izrael, Slovenija, Španija in Ukrajina.

Slovenska in madžarska reprezentanca sta sicer odigrali dvanajst medsebojnih tekem. Na devetih so se zmage veselili Slovenci, trikrat pa so bili uspešnejši Madžari.

MEDSEBOJNE TEKME SLOVENIJE IN MADŽARSKE:

Kaposvar, 7. november 1992, pripravljalna tekma: 67:72

Radenci 14. junij 1995, pripravljalna tekma: 85:69

Šentjur, 28. februar 1996 - kvalifikacije za EP 1997: 67:49

Zalaegerszeg, 6. februar 1997 - kvalifikacije za EP 1997: 67:62

Caen, 13. junij 1999, pripravljalna tekma: 80:66

Clermont-Ferrand, 23. junij 1999 - EP 1999: 72:66

Kaposvar, 19. avgust 2004, pripravljalna tekma: 79:84

Murska Sobota, 21. avgust 2004, pripravljalna tekma: 90:71

Velenje, 8. septembra 2005, pripravljalna tekma: 94:64

Beograd, 9. avgusta 2012, pripravljalna tekma: 79:70

Maribor, 4. avgust 2017, pripravljalna tekma: 84:64

Sombotel, 20. februar 2020, 1. kolo kvalifikacij za EP: 75:77