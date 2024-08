Nikoli boljši v zadnjih dveh desetletjih

Na tem prvenstvu je Slovenija odigrala pet tekem: v predtekmovanju je premagala Portugalsko in Hrvaško, klonila pa od BiH in Švice, v razigravanju pa so bili boljši od Grčije. "To je najboljši rezultat reprezentance košarke na vozičkih v zadnjih 20 letih. Vendar odhajamo z evropskega prvenstva z manjšim grenkim priokusom. Zadovoljen sem z igro, ki smo jo pokazali, zadovoljen sem tudi s pristopom vseh fantov in strokovnega štaba. Mislim pa, da smo bili 2. do 3. rangirana reprezentanca tega prvenstva. Žal pa je bil žreb skupin povsem zgrešen, to ste lahko videli na tekmi za 5. mesto, ko smo ekipo Grčije, 3. iz skupin B, deklasirali, kljub temu da so igrali vsi naši igralci. Obžalujem tekmo proti BiH, kjer smo bili najmanj enakovredni, če ne celo boljši nasprotnik, a nejasne odločitve so nas stale višje uvrstitve. Moramo ostati čvrsti, moramo ostati skupaj in s tem elanom nadaljevati," je po prvenstvu povedal selektor Žiga Kobaševič .

"Naši navijači so bili vrhunski. Vsakič, ko so prišli v dvorano, so mi šle kocine pokonci. Cel čas so stali ob strani naši ekipi in ji nudili izvrstno podporo. Hvala jim," je selektor za konec spomnil še na navijače in glasno podporo s tribun v Sarajevu. Slovenija na evropskih prvenstvih nastopa od leta 1994. Trikrat je igrala v A diviziji (v letih 1997, 1999 in 2003). Letošnja uvrstitev na končno 5. mesto je najvišja uvrstitev slovenskih košarkarjev po letu 2003, ko je Slovenija zadnjič igrala v A diviziji.

"Veseli smo tudi tega 5. mesta. Posel je narejen. Malce so bile čudne skupine v predtekmovanju, pa tudi sodniki so svoje naredili. Imamo še rezerve, smo mlada ekipa, se nas bodo še bali. Ponosen sem na vse fante, pokazali so izjemen karakter, bili smo zelo disciplinirani, gremo naprej še bolj odločno. Prepričan sem, da smo igrali najlepšo košarko na prvenstvu. Dobro smo se pripravili na to prvenstvo, garali smo trdo," pa je povedal kapetan Milan Slapničar, ki se je ob koncu zahvalil vsem navijačem, ki so prišli v Sarajevo ali pa so navijali doma.

EP B divizije, tekma za 5. mesto:

Slovenija – Grčija 68:35 (18:7, 22:11, 18:10, 10:7)

Predtekmovanje:

Slovenija – Švica 44:65 (10:21, 10:17, 14:12, 10:15)

BiH – Slovenija 79:62 (18:19, 22:15, 17:12, 22:16)

Portugalska – Slovenija 49:71 (11:18, 13:19, 17:12, 8:22)

Slovenija – Hrvaška 71:53 (17:21, 20:10, 22:8, 12:14)

Slovenija je na EP igrala v postavi: Milan Slapničar, Haris Kuduzović, Boštjan Ceglar, Enis Musić, Simon Gračnar, Robi Bojanec, Matej Arh, Nicola Favretto, David Škorjanc, Klemen Lokar, Aleš Povše, reprezentanco je vodil selektor Žiga Kobaševič, v štabu so bili še Saša Ogrizovič, Žiga Podkrižnik in Milan Stanič.