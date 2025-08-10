Slovenski košarkarji v drugi četrtini povsem razglašeni

Za prvo spremembo izida na pripravljalni tekmi v Mannheimu je z zabijanjem poskrbel Luka Ščuka. Poleg slednjega je selektor Aleksander Sekulić v začetno peterko uvrstil Alekseja Nikolića, Gregorja Hrovata, Alena Omića in Leona Stergarja. Ta je priložnost od prve minute dobil na račun odsotnosti Luke Dončića, ki z reprezentanco ni odpotoval na gostovanje. Nemci so bili v uvodu tekme precej razglašeni, Slovenci pa so to izkoristili in povedli s 4:11. Domačini so se v nadaljevanju prebudili in z delnim izidom 8:0 prevzeli vodstvo. Tega niso uspeli dolgo zadržati, slovenski košarkarji so hitro odgovorili in povedli, prva četrtina pa se je končala z izidom 19:19.

Drugo četrtino so Slovenci otvorili z nekaj dobrimi obrambnimi vložki, a bili v napadu nenatančni . Na prvi točki slovenskih košarkarjev v drugi četrtini smo morali čakati več kot sedem minut, domačini pa so si v tem času priigrali visoko prednost (36:21).