Slovenke tudi na drugi tekmi boljše od Slovakinj

Slovenska ženska košarkarska reprezentanca je v pripravljalnem obdobju pred evropskim prvenstvom zabeležila še četrto zmago na prav toliko tekmah. Na turnirju v Pieštanyju na Slovaškem je s 81:66 premagala domačo izbrano vrsto. Slovenke so tudi drugi obračun na pripravljalnem turnirju začele dobro in hitro povedle za šest točk (11:5), a jim domačink ni uspelo streti, kot so to storile proti Poljakinjam v petek (86:67). Slovaška je v drugi četrtini nadoknadila zaostanek po prvi četrtini (12:16), nato ves čas držala stik z varovankami Damirja Grgićain polčas celo dobila s 37:35.

V tretji četrtini so slovenske košarkarice prišle do prednosti in prvič povedle za dvomestno število točk (53:43), pred zadnjimi desetimi minutami pa so vodile z 61:52. Nato so le še zanesljivo nadzirale dvoboj, ob koncu pa so nekajkrat povedle celo s +19, preden so se Slovakinje v zadnji minuti malenkost približale. V slovenski izbrani vrsti je bila z 20 točkami (met iz igre 8/13) najučinkovitejša Eva Lisec, ki je ob tem v statistiko vpisala še pet skokov in štiri podaje. Mejo desetih točk sta presegli še Zala Friškovec(13) in Teja Oblak(11). Nika Barićje petim točkam in štirim skokom dodala še deset asistenc v 20:50 minute na parketu, Shante Evanspa je v štirih minutah manj ob osmih točkah pobrala še osem skokov.

Grgić: Najpomembneje je to, da smo in ostanemo zdravi

"Mislim, da smo na pravi poti. Prvi polčas nismo odigrali tako, kot smo si želeli, v drugem polčasu smo dvignili agresivnost in prišli do visoke prednosti že ob koncu tretje četrtine. V tem trenutku smo našo fizično pripravljenost dvignili na tako raven, da lahko tri četrtine tekme odigramo na visoki ravni. Upam, da bomo v tem zadnjem ciklu postorili vse, da se maksimalno pripravimo na evropsko prvenstvo. Lahko smo zadovoljni, najpomembneje pa je to, da smo in ostanemo zdravi," je po tekmi za Košarkarsko zvezo Slovenije dejal selektor Grgić.

Za Slovenke je bila to na sedmih medsebojnih tekmah druga zmaga nad Slovaško, ki je sicer na lestvici Mednarodne košarkarske zveze (Fiba) 24. reprezentanca sveta. Slovenija je 30.