Košarka se je vrnila domov: kako je Toronto zgradil šampionsko ekipo

Roko na srce, Toronto nikoli ni veljal za ekipo, ki bi jo širša košarkarska javnost jemala kot resno. Ekipo, ki bi bila zmožna poseči po najvišjih mestih. Raptors so bili simpatična ekipa, ki je igrala atraktivno košarko, a so bili tudi ekipa, za katero se je vedelo, da bo popustila takrat, ko bo šlo zares. Vedno blizu, nikoli zraven. Česar niso zmogli Vince Carter , Tracy McGrady , Chris Bosh , nenazadnje tudi DeMar DeRozan , so Kawhi Leonard in druščina zmogli v eni sami sezoni. Seveda pa se Kawhi sploh ne bi "zgodil", če se Masai Ujiri ne bi odrekel prav DeRozanu. Ljubljenec celotne Kanade, heroj Scotiabank Arene in najboljši košarkar Toronta zadnjega desetletja je bil "žrtveno jagnje" v menjavi, v kateri je Toronto v San Antonio v zameno za Leonarda in znanca ljubljanskega parketa Dannyja Greena poleg DeRozana poslal še obetavnega Jakoba Pöltla in izbor v prvem krogu letošnjega nabora (29. izbor). In čeprav je bila poteza s strani privržencev edine kanadske ekipe v ligi NBA sprejeta v obliki protestov, grožnjami na Ujirijev naslov in zgražanjem organizatorja igre Kyla Lowryja, ki je bil za namenček še najboljši prijatelj DeRozana, pa vsekakor ni bilo tako veliko presenečenje, kot se je na prvi pogled zdelo.

Masai Ujiri je namreč znan po tem, da ga ni strah narediti menjave in se odreči igralcem, če misli, da bo ekipa zaradi tega na boljšem. Varen ni bil niti najboljši trener lanske sezone Dwane Casey, ki se mu je Ujiri po najboljši sezoni v zgodovini ekipe z 59 zmagami v rednem delu, zahvalil za sodelovanje. Vedel je, da je prišel čas za slovo. Na njegovo mesto ni postavil kakšnega izkušenejšega imena. Povsem nasprotno. Vodenje ekipe je zaupal Nicku Nursu, novincu med NBA trenerji. A Nurse ima pestro trenersko zgodovino. Že pri vsega 23 letih je postal trener univerze Grand View v zvezni državi Iowa, kasneje pa si je kar enajst let kruh služil pri evropskih ekipah, pa ne tistih največjih. Birmingham Bullets, Telindus Oostende, Manchester Giants, London Towers in Brighton Bears so ekipe, ki so poznane zgolj tistim, ki imajo evropsko košarko v malem prstu. Po končani evropski avanturi se je Nurse vrnil v Iowo, kjer je vodil D-League (zdaj G-League) ekipi iz Iowe in Rio Grandeja in z vsako po enkrat osvojil šampionski prstan razvojne lige. Z Valley Vipers je v finalu premagal prav podružnico letošnjega nasprotnika, ekipo Santa Cruz Warriors. Kasneje se je pridružil Caseyjevemu strokovnemu štabu, pred letošnjo sezono pa mu je bilo zaupano krmilo ladje, z jasnim ciljem: finale lige NBA.

Toronto je zaradi mentalitete "vedno naredi, kar je najboljše za ekipo" posledično moštvo, ki ni tradicionalno zgrajeno iz igralcev, ki bi jih sami izbrali na naboru. Dovolj zgovoren podatek je to, da sta OG Anunoby in Pascal Siakam edina igralca, ki sta bila na naboru izbrana s strani Kanadčanov. Človek bi pomislil, da Torontu pač ne gre od rok, ko je govora o ocenjevanju talenta mladih košarkarjev, a bi se kaj hitro zmotili. Prav zaradi "nebrušenih draguljev", ki so jih uspeli najti izven "loterije" (prvih štirinajst izborov na naboru), so lahko opravili menjave, ki so jih popeljale do šampionskega prstana lige NBA.