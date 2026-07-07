'EP pred domačimi? Privilegij, ki ga želimo izkoristiti'

Slovensko reprezentanco U20 kmalu čaka domače evropsko prvenstvo. Mladi reprezentant Samed Grošić, nekdanji član Postojne, od lanske sezone pa Šenčurja, verjame, da bodo povezanost, energija in podpora polnih Stožic ključ do boja za najvišja mesta. "Igrati pred domačimi navijači bo nekaj res posebnega. Mislim, da smo eni redkih, ki imamo priložnost nastopiti na evropskem prvenstvu pred svojimi ljudmi, zato želimo ta trenutek maksimalno izkoristiti."

Ob tem v pogovoru za uradno spletno stran KZS poudarja, da lahko navijači od slovenske izbrane vrste pričakujejo predvsem nepopustljiv pristop in veliko energije. "Na vsaki tekmi bomo dali vse od sebe. Igrali bomo z veliko energije, borbenosti in srcem ter naredili vse, da bomo upravičili zaupanje navijačev."

Urban Kroflič FOTO: Aljoša Kravanja

Nastopanje v slovenskem dresu na domačem evropskem prvenstvu zanj ni le velika čast, temveč tudi priznanje za vse, kar je reprezentanca vložila v zadnjih letih. "To je velika odgovornost, hkrati pa tudi nagrada za vse ure trdega dela, ki smo jih vložili skozi leta."

Dodaten zagon bi reprezentanci prinesla tudi polna dvorana Stožice, ki bi igralcem dala še več energije v ključnih trenutkih tekem. "Polne Stožice bi bile še ena nagrada za naše delo. Podpora s tribun bi nam dala dodatno motivacijo na vsaki tekmi."

Priprave moške košarkarske reprezentance do 20 let na domače EP FOTO: Damjan Žibert

Ko govori o značaju reprezentance, Grošić ne okleva. Generacijo opiše s tremi besedami, ki po njegovem najbolje ponazarjajo vzdušje v ekipi. "Družina, trdo delo in energija." Prav povezanost vidi kot največjo vrednoto slovenske reprezentance, ki jo dopolnjuje tudi kakovost posameznikov.

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"Naša največja prednost je povezanost. Ob tem imamo tudi veliko individualne kakovosti, kar nam daje dodatno samozavest." Na evropskih prvenstvih odločajo tudi težki trenutki, zato Grošić meni, da bo prav odziv ekipe v takšnih situacijah odločilen za končni rezultat. "Najpomembneje bo, da ostanemo skupaj tudi v najtežjih trenutkih. Če bomo držali skupaj skozi celoten turnir, bomo lahko dosegli veliko."

Ambicij reprezentanci ne manjka. Cilj je jasen – borba za najvišja mesta

"Naš cilj je, da posežemo po najvišjih možnih mestih. Verjamem, da imamo kakovost, da se borimo z najboljšimi." Poseben pečat bi uspehu dala morebitna medalja, osvojena prav pred domačimi navijači. "To bi bil izjemen dosežek in velika motivacija za nadaljevanje kariere. Če bi takšen uspeh delil z domačimi navijači, bi bil to spomin, ki bi ga nosil s seboj vse življenje."

Ob koncu pa ima Grošić za slovenske ljubitelje košarke še preprosto, a iskreno sporočilo – reprezentanca bo njihovo podporo potrebovala na vsakem koraku. "Pridite v Stožice. Vaša energija nam lahko pomaga na vsaki tekmi, skupaj pa lahko ustvarimo vzdušje, ki ga ne bomo pozabili."

Danijel Radosavljević FOTO: Aljoša Kravanja

Če ne boste v Stožicah, navijajte od doma!

Slovensko reprezentanco boste lahko spremljali kjerkoli. Vse tekme Slovenije na U20 EuroBasketu 2026 bodo v neposrednem prenosu na Kanalu A in VOYO. Slovenska izbrana vrsta bo tekme skupinskega dela igrala ob 18.30, gledalci pa boste lahko vsak pomemben trenutek, atraktivno potezo in boj za zmago spremljali v živo – bodisi s tribun Stožic bodisi pred televizijskimi zasloni.

V skupini s Češko, izraelom in Romunijo

Začetek evropskega prvenstva za fante do 20 let, ki ga bodo med 11. in 19. julijem gostile ljubljanske Stožice, je vse bližje. Slovenska reprezentanca bo skupinski del prvenstva igrala v skupini D. Uvodni tekmec mladih Slovencev bo 11. julija Češka, sledila bo tekma proti Izraelu, skupinski del pa bodo zaključili proti Romuniji. Po dnevu premora sledijo izločilni boji, ki se začnejo v sredo, 15. julija.