Krka poražena v Zadru

Košarkarji Krke so po šestnajstih dneh mirovanja doživeli novo razočaranje v ligi Aba. V Dalmaciji so izgubili dvoboj proti neposrednemu tekmecu za obstanek. Zadar je drugi polčas dobil s 45:34 in na koncu zasluženo zmagal s sedmimi točkami razlike.

Za Novomeščane je to deveti zaporedni poraz v ligi Aba – nazadnje so zmagali 30. oktobra, edina pozitivna stvar ob novem porazu pa je, da so danes izgubili z nižjo razliko, kot so Zadar premagali v 4. krogu (80:66).