'Čeprav tekmi nista odločilni, imamo željo po dveh zmagah'

Obračuna z Estonijo v Talinu in Izraelom v Kopru nimata večjega tekmovalnega naboja, saj je Slovenija že uvrščena med 32 najboljših ekip na svetu. Posledično bo Slovenija zadnji dve tekmi oddelala v močno oslabljeni oziroma pomlajeni zasedbi. Poleg članov ekip lige NBA in Evrolige bo namreč manjkala tudi večina igralcev Cedevite Olimpije, med njimi kapetan Edo Murić, Zoran Dragić in Jan Kosi. Prav tako ne bo Jordana Morgana, ki igra za turški Konyaspor, Jake Blažiča, ki se šele vrača po trimesečni odsotnosti zaradi poškodbe, in Žige Dimca, ki si kruh služi na Japonskem. Selektor Aleksander Sekulić bo imel na voljo 12 igralcev. To so Saša Ciani, Gregor Glas, Robert Jurković, Urban Klavžar, Jurij Macura, Blaž Mahkovic, Aleksej Nikolić, Bine Prepelič, Rok Radović, Žiga Samar, Leon Stergar in Petar Vujačić.

Če tekmi ne bosta pomembni v luči kvalifikacij – iz slovenske skupine sta na SP že uvrščeni Finska in Nemčija –, pa bosta šteli za točke, ki jih Mednarodna košarkarska zveza (Fiba) uporablja za svojo lestvico, s katere bo črpala nosilcev oziroma kakovostne skupine pri žrebu 29. aprila. Slovenija, ki bo predtekmovanje SP igrala na japonskem otoku Okinava, je trenutno sedma reprezentanca sveta na lestvici Fibe, kar pomeni, da bo na žrebu v drugem kakovostnem bobnu. V prvem bodo Španija, ZDA, Argentina in Filipini kot gostitelj zaključnih bojev v Manili, v drugem pa verjetno Francija, Srbija, Slovenija in Litva.