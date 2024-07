OGLAS

Slovenski igralci so bili po porazu z 92:108 vidno razočarani. Priznali so, da tak poraz boli, saj jih že dolgo časa nobena reprezentanca ni tako nadigrala. Luka Dončić je na novinarski konferenci kapetansko prevzel odgovornost za slabo igro ter obljubil, da bo Slovenija na naslednji tekmi pokazala drugačen obraz. "Od začetka tekme nismo bili pravi. Jaz sem prišel na parket brez energije, težko mi je bilo igrati, kar si kot vodja te ekipe ne bi smel privoščiti. Dovolj sem izkušen, da takih napak ne bi smel delati," je uvodoma dejal Dončić, ki se je kar zgrozil, ko je na listu pred seboj pogledal svojo statistiko. Trojke je metal 0:9, skupno iz igre pa 8:23. "Danes res nisem bil razpoložen," je dejal grški novinarki.

"Mislim pa, da to ni naša realna slika. Vem, da imamo več znanja, energije in borbenosti, kot smo pokazali nocoj. Zdaj se moramo čim bolje pripraviti na naslednjo tekmo in v četrtek od prve minute dalje pokazati, da gremo po zmago," je dodal Dončić, ki je tekmo vseeno končal s trojnim dvojčkom - 26 točk, 11 skokov, 10 podaj.

Selektor Aleksander Sekulić je nato povedal: "Po taki tekmi ne moreš biti z ničemer zadovoljen. Na trenutke smo sicer dobro delovali, a skrbi me predvsem, da nismo znali reagirati na igro Hrvaške. Namesto da bi se dvignili, smo tonili vedno globlje. To me skrbi in kaže našo nemoč."

"Podatek, da smo imeli 16 prostih metov več od Hrvatov, hkrati pa so oni naredili enajst osebnih napak več od nas, govori o tem, da ni bilo reakcije. Lahko se tolažimo, da nam v prvem polčasu ni šel met, a dejstvo je, da smo bili zelo slabi v obrambi. To mora biti veliko opozorilo za naslednjo tekmo," je nadaljeval Sekulić. "Če v četrtek ne bo reakcije, lahko spakiramo kovčke in gremo domov. Na igrišče moramo kot ekipa stopiti z drugačno energijo. Vsak od nas se mora zamisliti in se vprašati, kaj lahko naredi bolje," je še dodal Sekulić.

