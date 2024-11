Sekulić: Portugalcev ne gre podcenjevati

Slovenski košarkarji so se zbrali v Kopru, kjer se pripravljajo na tekmi s Portugalsko v kvalifikacijah za evropsko prvenstvo, ki bosta 22. novembra v portugalski Almadi in 25. novembra v Kopru. Na treningu se je zbralo 15 igralcev. Nihče od njih ni poškodovan, vendar so bili nekateri izčrpani po dolgih potovanjih, je pojasnil selektor Aleksander Sekulić. "Prvo je, da regeneriramo te fante, jih pripravimo in izkoristimo tisti zagon, ki ga prinesejo iz kluba. Tudi taktično se bomo morali pripraviti. Nimamo veliko časa," je povzel smisel priprav.

Med zbranimi sta novinca Mark Padjen in Žiga Daneu. Po selektorjevih besedah v svojih klubih kažeta všečne igre, treba pa bo videti, kako se bo to izkazalo na reprezentančni ravni. 18-letnega branilca Ilirije Padjena je označil za zelo zanimivega in perspektivnega igralca z atletskimi sposobnostmi, ki so potrebne v moderni košarki.

Tokrat v reprezentanci ni naturaliziranega visokega igralca. Mike Tobey je odpovedal udeležbo iz družinskih razlogov in sporočil, da lahko pride na februarske tekme. Josh Nebo ne more igrati za reprezentanco, ker je član kluba iz evrolige, poleg tega pa je poškodovan. Jordan Morgan pa je nedavno našel nov klub, ko je bil nekaj časa izven pogona.