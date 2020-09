Zaradi zloma noge Cedevita Olimpija ostala brez centra

Košarkarji Cedevite Olimpije so težko pričakovali začetek uradne tekmovalne sezone, prva preizkušnja bo boj za superpokalno lovoriko. Vendar so večer pred tekmo ostali brez enega od igralcev. Avstralski center južnosudanskih korenin Mangok Mathiang je na zadnjem treningu utrpel zlom golenice in mečnice desne noge, so sporočili iz ljubljanskega kluba. Kako dolgo bo z igrišč odsoten 208 centimetrov visoki Mangok Mathiang, še ni jasno, v noči iz srede na četrtek pa je že prestal operacijo. Cedeviti Olimpiji se je pridružil letos poleti.

"V imenu KK Cedevita Olimpija se iskreno zahvaljujem osebju Kliničnega oddelka za travmatologijo Univerzitetnega Kliničnega centra Ljubljana, saj so ob poškodbi Mangoka Mathianga takoj priskočili na pomoč in se odzvali na naš klic. Vsi skupaj smo si želeli, da pripravljalno obdobje mine brez resnejših poškodb, a na žalost sreča tokrat ni bila na naši strani. O poteku rehabilitacije Mangoka bomo javnost obveščali sproti, storili pa bomo vse, da bo potekala temeljito, pod strokovnim nadzorom, absolutno pa pri njej ne bomo hiteli, saj KK Cedevita Olimpija zagovarja stališče, da je zdravje pomembnejše od rezultatskih uspehov. Vsi skupaj si želimo, da Mangok čim hitreje okreva, z naše strani pa bo deležen vse pomoči in podpore, ki jo bo potreboval,"je dejal direktor kluba Davor Užbinec.

Potem ko Mathiang leta 2017 ni bil izbran na naboru Lige NBA, se je Sršenom iz Charlotta pridružil tekom poletne lige v Orlandu, avgusta pa je s Hornetsi tudi podpisal pogodbo. Hkrati je Mathiang nosil tudi dres moštva Greensboro Swarm, ki nastopa v razvojni Ligi NBA. Avgusta 2018 se je Mathiang pridružil Cremoni in z njo tudi osvojil naslov italijanskega pokalnega prvaka. Lanskega julija je prestopil v Turčijo in v sezoni 2019/20 v povprečju dosegal 12,7 točke, 10,6 skoka, 1,7 asistence, 1,4 blokade in 1,1 pridobljene žoge. Bahçeşehir je nastopal tudi v Fibinem Evropskem pokalu, tam pa je Mathiang na 14 tekmah v povprečju beležil 12,3 točke, 11,2 skoka, 1,3 blokade in 0,4 pridobljene žoge v 28,7 minute igre. Mathiang je v letošnjem pripravljalnem obdobju zaigral na eni pripravljalni tekmi in v Stožicah proti Nymburku dosegel štiri točke.