Selektor Sekulić izbral dvanajsterico košarkarjev za Kijev

V primerjavi z novembrskim ciklom, ko je bilo v ljubljanskem mehurčku 15 igralcev, bo v Kijev odpotovala dvanajsterica reprezentantov. Na seznamu so Jaka Blažič, Alen Hodžić , Žiga Dimec, Edo Murić, Luka Rupnik (vsi Cedevita Olimpija), Gregor Glas (Dynamic, Srbija), Gregor Hrovat (Cholet, Francija), Jan Kosi, Luka Lapornik (oba Krka), Jurij Macura (FMP Beograd, Srbija), Blaž Mahkovic (Helios Suns), Jan Špan (Delteco Gipuzkoa, Španija), so sporočili iz Košarkarske zveze Slovenije (KZS).

Sekulić je v okviru novembrskih kvalifikacij za EP prvič kot selektor vodil reprezentanco in zabeležil dve zmagi, v dvorani Stožice so Slovenci s 84:73 najprej premagali Ukrajinec ter nato s 77:64 še Avstrijce. Z novima dvema zmagama so si Slovenci zagotovili nastop na evropskem prvenstvu prihodnje leto, ki ga bodo gostile Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. Ne glede na to, pa bosta tudi zaključni tekmi kvalifikacij proti Madžarski in Ukrajini sila pomembni. Vsaka zmaga namreč prinaša točke za lestvico FIBA, po kateri se nato določajo nosilci oziroma kakovostni razredi za žreb skupin za samo prvenstvo.

"Za tokratni kvalifikacijski cikel smo sestavili podobno ekipo, kot smo jo imeli novembra, saj imamo do tekme proti Madžarski za pripravo na voljo le dobra dva dneva. Tako bo do izraza še posebej prišla uigranost ekipe in pa karakter ter pristop igralcev. Verjamem, da bo ta znova pravi in se bomo zbrali v dobrem vzdušju z veliko želje po dokazovanju. Vsekakor z igro želimo potrditi dobri novembrski predstavi. Ne glede na to, da smo na prvenstvo že uvrščeni, sta tekmi z vidika pridobivanja točk na Fibini jakostni lestvici zelo pomembni. Zahvalil bi se vsem klubom, ki so kljub natrpanim urnikom in situaciji glede koronavirusa igralcem prižgali zeleno luč za prihod v reprezentanco. Še posebej Cedeviti Olimpiji, ki ima v tokratni zasedbi kar pet igralcev,"je v izjavi KSZ dejal selektor Sekulić.