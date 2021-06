Slovenke do visoke zmage proti Poljakinjam

Varovanke Damirja Grgića so v pripravah doslej odigrale pet pripravljalnih tekem in dosegle pet zmag. V Ljubljani so ugnale Poljsko z 89:53.

Selektor Grgić tokrat v postavo ni uvrstil Lee Debeljak in Mojce Jelenc, tekmo pa je odprl s peterkoNika Barič, Teja Oblak, Annamaria Prezelj, Shante Evans in Eva Lisec. Prvo četrtino so slovenske košarkarice dobile z 21:16. V drugih desetih minutah so se rakete le sprostile, z delnim izidom 11:1 pa so si že v prvih treh minutah druge četrtine priigrale nekoliko zajetnejšo prednost (32:17). Tudi v nadaljevanju so Slovenke narekovale ritem igre, na polovici tekme so vodile s 47:28.

V drugem polčasu smo videli predvsem 'enosmerni promet'. Prednost je naraščala iz minute v minuto. Ob koncu tretje četrtine so slovenske košarkarice prvič na tekmi povedle s +30 (65:35). Prav toliko pa je znašala prednost Slovenk pred zadnjimi desetimi minutami (70:40). Do konca tekme je prednost le še naraščala, ob koncu so rakete pridrvele do nove visoke zmage z 89:53. V dresu s slovenskim grbom je bila z 18 točkami najučinkovitejša Eva Lisec, Zala Friškovecjih je dodala 15, Shante Evans jih je dosegla 10.

Košarkarice so se sicer iz Zreč, kjer so trenirale do sobote, preselile v Ljubljano. Poleg današnje jih jutri čaka še ena tekma z reprezentanco Poljske (tokrat brez gledalcev, za zaprtimi vrati). V Ljubljani se bodo pripravljale do 13. junija, ko bodo odpotovale na EuroBasket, ki ga bosta med 17. in 27. junijem gostili Francija in Španija.

Slovenke so do zdaj odigrale štiri pripravljalne tekme, na vseh štirih pa so bile uspešne. Najprej so v Laškem dvakrat ugnale Črno goro, potem pa so bile na Slovaškem uspešne še proti domačinkam in Poljakinjam. Slovenke poleg dveh obračunov s Poljsko pred začetkom prvenstva v Strasbourgu čaka še obračun s Francijo.

"Čestitke dekletom za zmago. Pred nami je še deset dni do prvenstva. Malce moramo osvežiti ekipo, nekoliko bomo spustili nivo treningov. Pri nekaterih dekletih se nekoliko že pozna utrujenost, a kljub temu mislim, da dobro stopnjujemo formo in da bomo na EuroBasketu tisti pravi," je po tekmi povedal selektor Grgič.

Zala Friškovecpa je dejala:"Ena naših ključnih stvari je agresivna obramba in tako moramo igrati, če želimo premagati naše nasprotnike. To je naša igra. Je težko, a s tako postavo kot jo imamo, z vsemi 12 igralkami lahko ves čas tekme držimo visok ritem igre."