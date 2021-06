Selektor Grgić: Na EP moramo pokazati, da smo iz pravega testa

Žensko člansko reprezentanco le še dva dneva ločita od potovanja na evropsko prvenstvo v Strasbourg, kamor se bodo preko Frankfurta podale v nedeljo. Slovenke tako počasi zaključujejo uspešne priprave na prvenstvo, ki so jih opravile na Rogli, v Laškem, Zrečah, Ljubljani ter na turnirju na Slovaškem. Izbranke Damirja Grgića so do zdaj odigrale šest pripravljalnih tekem, na vseh šestih pa so se veselile zmage. Dvakrat so ugnale Črno goro, enkrat so bile boljše od Slovaške, kar trikrat pa so ugnale izbrano vrsto Poljske. Zadnja pripravljalna preizkušnja jih čaka v ponedeljek v Strasbourgu, kjer se bo Slovenija pomerila s Francijo. Skupno bodo Slovenke opravile 28 dni priprav.



Slovenske košarkarice bodo tretjič nastopile na evropskem prvenstvu. Na prvem prvenstvu leta 2017 so osvojile 14. mesto, dve leti kasneje pa so v Srbiji tekmovanje končale na desetem mestu. Letos upajo še na korak naprej, torej uvrstitev v četrtfinale. V Strasbourgu bodo nastopile v skupini C, v kateri jih 17. junija čaka uvodna tekma proti Turčiji, dan kasneje se bodo pomerile z Belgijo, po dnevu premora pa jih 20. junija čaka še obračun z Bosno in Hercegovino.

Prvouvrščene reprezentance vsake skupine se bodo po odigranem skupinskem delu neposredno uvrstile v četrtino finala. Drugo in tretjeuvrščene reprezentance skupin čaka repasaž za preostala štiri prosta mesta v izločilnih bojih, ki bo na sporedu 21. junija, zadnjeuvrščene ekipe po odigranem skupinskem delu pa bodo z nastopi na prvenstvu zaključile. Četrtfinalni dvoboji bodo na sporedu 23. junija.



Boj za odličja in končne uvrstitve bo gostila španska Valencia. Polfinalna dvoboja in tekmi za razvrstitev od 5. do 8. mesta 26. junija, boja za medalje pa v nedeljo, 27. junija 2021. Najboljših šest reprezentanc se bo uvrstilo tudi v kvalifikacije za svetovno prvenstvo, ki bo prihodnje leto v Avstraliji.