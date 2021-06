Slovenski košarkarji gladko opravili s Hrvati

Obe reprezentanci sta nastopili v oslabljenih postavah – pri Sloveniji še ni bilo superzvezdnika Luke Dončića, Alekseja Nikolića in Gregorja Hrovata, selektorju Aleksandru Sekuliću pa nista bila na voljo niti novi Američan Michael Tobey in Vlatko Čančar, ki se ekipi še ni pridružil. Zaradi poškodb sta morala prihod na priprave odpovedati tudi Žan Mark Šiško in Gašper Vidmar.

Zaradi tega in tudi zaradi dejstva, da sta ekipi šele na začetku priprav za olimpijske kvalifikacije (zato so priložnost za igro dobili vsi igralci), nista pokazali posebej kakovostne predstave, vsekakor pa je lahko po tekmi zadovoljnejši slovenski selektor – njegovi izbranci so ob koncu prvega in v drugem polčasu prikazali zelo spodobno igro, predvsem so se izkazali v metih z razdalje.

V prvem delu, v katerem sta se reprezentanci izmenjavali v vodstvu, si nobena ni priigrala več kot šest točk prednosti. Slovenskim igralcem je to uspelo z delnim izidom povsem pri koncu, ko so z delnim izidom 9:0 postavili izid polčasa 40:46. V zaključku prvega dela je zelo dobro igral predvsem Luka Rupnik. Rupnik je dobro vodil ekipo tudi na začetku drugega polčasa, ko je Slovenija prav z njegovim košem povedla s 54:43, s trojko Zorana Dragića prednost še povečala, v 27. minuti že vodila s 64:47, v zaključku tretje četrtine pa z 76:58.

V zadnjem delu so se gostitelji prišli do – 13, a Slovenci z Jako Blažičem na čelu, z 20 točkami najučinkovitejšim igralcem tekme, so našli odgovor in zaustavili njihov nalet. Klemen Prepelič je zbral 14 točk, Luka Rupnik 13, Zoran Dragić 11, Edo Murić deset.

"Spodbudna zmaga pred nadaljevanjem priprav. Dobili smo potrditev, da smo na pravi poti in moramo nadaljevati v tem slogu. Igra še ni na ravni, kot jo pričakujem, a postopoma skozi treninge bomo prišli tja, kot si vsi želimo. Vsak dan se nam priključi kakšen nov igralec, treba bo tudi njih vključiti v sistem. Selektor je že naredil dobre zametke, kakšna bo reprezentanca, kakšne bodo vloge posameznikov," je po tekmi dejal Blažič.

Podobno mnenje je imel tudi Zoran Dragić: "Danes se nismo toliko ozirali na rezultat. Vsekakor smo hoteli zmagati, delali pa smo predvsem na taktiki, da se vključimo v igro, na 'timingu' bloka in podobno. Tekma je bila zanimiva, izgubili smo skok, a nam še manjka par igralcev. Ko se priključijo Dončić, Tobey in Čančar bo drugače."