Selektor Sekulić: Na Japonskem se počutimo kot zvezdniki

"Za nami so uvodni štirje treningi. V teh dneh je bila naša primarna naloga, da se čim bolje privadimo na časovno razliko po dolgi in naporni poti do Japonske, ki nas je utrudila, a stanje znotraj ekipe je iz dneva v dan boljše. Tu imamo dobre razmere za delo, ljudje so prijazni in nam pomagajo na vsakem koraku. Počutimo se kot zvezdniki, zdaj pa smo vsi v pričakovanju odhoda v olimpijsko vas," je o prvih vtisih po prihodu na Japonsko na novinarski konferenci prek spleta dejal Aleksander Sekulić in dodal, da bo skupaj s svojimi varovanci pravi olimpijski duh bržkone začutil šele po prihodu v japonsko prestolnico, a da je že prisotna pozitivna nestrpnost pred velikim turnirjem.

Slovenski košarkarji so po prihodu v deželo vzhajajočega sonca podvrženi dnevnemu testiranju na novi koronavirus, treningi in bivanje v hotelu pa potekajo pod strogimi varnostnimi ukrepi. Morebitni sprehodi po mestu so strogo prepovedani, v hotelu imajo začrtane koridorje premikanja, ki se jih morajo strogo držati, v prvih dnevih bivanja so imeli le en 10-minutni medijski dogodek za lokalne novinarje.

Prvi mož slovenske stroke je dejal, da so treningi prilagojeni terminoma uvodnih dveh tekem proti Argentini in Japonski. "Na Argentince se iz dneva v dan vse bolj intenzivno pripravljamo. Danes smo že pilili nekatere taktične obrambne variante, veliko časa pa namenjamo tudi našemu uigravanju za prvo tekmico na turnirju. Gre za izkušeno in temperamentno reprezentanco, kjer sta osrednji osebnosti Facundo Campazzo in Luis Scola, a tu je še kopica kakovostnih igralcev, to so Luca Vildoza, Gabriel Deck, Nicolas Brussino ... Del naše strokovne ekipe se pripravlja tudi na Japonce in Špance," je dodal Sekulić, ki upa, da bodo njegovi varovanci kljub izjemno dolgemu premoru brez tekem nadgradili svoje predstave s kvalifikacijskega turnirja v Kaunasu.

Slovenska izbrana vrsta je pred premiernim olimpijskim nastopom na petem mestu na jakostni lestvici, v slovenskem taboru pa temu ne posvečajo prevelike pozornosti. "Že uvrstitev med 12 ekip na olimpijski turnir je velika čast in zadovoljstvo. Tako visoko mesto na lestvici je za vse nas le še dodaten motiv in jasen znak, da nas cenijo in spoštujejo, na kar smo lahko ponosni," je v zvezi s tem dejal Sekulić.