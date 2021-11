Teja Oblak: S prvim tednom pod vodstvom novega trenerja sem zelo zadovoljna

Najvišji zmagi Slovenije doslej sta bili doseženi leta 2003, ko je Južnoafriško republiko na Univerzijadi v mestu Daegu premagala s 105:28 in leta 2001, ko je Madagaskar na frankofonskih igrah v Ottawi premagala z 80:21, tretja najvišja pa je iz leta 1993, ko so Slovenke v kvalifikacijah za EP 1995 ugnale Avstrijo s 111:55. Prva strelka tekme je bila 18-letna Mojca Jelenc (197 cm), ki je hkrati dosegla tudi svoje prve točke v članskem dresu. Ob metu 9:16 je zbrala 24 točk. Tem je dodala 12 skokov in šest blokad (indeks 35). Le točko nižji indeks je imela Maruša Seničar, ki je dosegla le sedem točk, a je imela še 12 skokov, 8 ukradenih žog in pet podaj. Premierne točke za Slovenijo sta dosegli tudi Elma Dautović in Blaža Čeh , druga strelka Slovenije pa je bila Lea Debeljak z 21 točkami. "Vesela sem, da mi je dal selektor priložnost in da sem jo dobro izkoristila. Mislim, da smo vse dobro igrale. Bile smo zbrane v obrambi in posledično dobro zadevale v napadu," j e za spletno stran KZS dejala mlada slovenska košarkarica Mojca Jelenc. " Vesela sem, da so naše mlade igralke dobile priložnost in jo uspešno izkoristile. Bile so agresivne v obrambi in natančne v napadu, kar je lepa spodbuda za nadaljnje delo. Tudi sicer sem s prvim tednom pod vodstvom novega trenerja zelo zadovoljna. Na treningih smo močno trenirali iz izvajali veliko novih stvari," je bila zadovoljna z igro najmlajših reprezentantk izkušena Teja Oblak .

V uvodnem kvalifikacijskem krogu so Slovenke torej zabeležile zmago in poraz. Drugi krog jih čaka novembra prihodnje leto, ko bodo dvakrat gostovale. 24. novembra 2022 jih čaka dvoboj na Poljskem ter 27. novembra 2022 še povratni obračun s Turkinjami. Selektor Dzordios Dikaioulakos pa bo še pred nadaljevanjem kvalifikacij reprezentantke predvidoma zbral dvakrat. Krajše priprave naj bi Slovenke opravile v začetku februarja 2022 ter po koncu klubske sezone in tako skupaj s strokovnim štabom nadaljevale z uigravanjem ekipe za domači EuroBasket. "Vedeli smo, da bomo igrali proti precej slabši zasedbi, zato smo preizkusili nekaj novih različic v napadu in obrambi, hkrati pa sem imel priložnost, da vidim na delu vse igralke. Nekaterim sem namenil tudi nekoliko drugačne vloge, kot so jih vajene, in reči moram, da sem s prikazanim zelo zadovoljen. Prav tako moram vsa dekleta pohvaliti za delo v tem tednu. Pokazale so pravi odnos do državnega grba, želijo si igrati za Slovenijo in če bodo nadaljevale s takim odnosom, sem zelo optimističen za prihodnost slovenske ženske košarke in naše ambicije na evropskem prvenstvu 2023.," je bil izčrpen Grk na Slovenski klopi.



Žensko evropsko košarkarsko prvenstvo bosta med 15. in 25. junijem 2023 gostila Slovenija in Izrael. Obe reprezentanci sicer nastopata tudi v kvalifikacijah, a sta na prvenstvo neposredno že uvrščeni. V lov za preostalih 14 prostih mest se je podalo 38 reprezentanc, ki so razporejene v 10 kvalifikacijskih skupin.



Poleg Slovenije in Izraela se bo na prvenstvo uvrstilo vseh deset zmagovalk kvalifikacijskih skupin ter najboljše štiri drugouvrščene reprezentance. Pri določanju končnega vrstnega reda v posamezni skupini se bodo upoštevali rezultati vseh odigranih tekem. Pri določanju najboljših štirih drugouvrščenih ekip, ki si bodo priigrale vozovnico na evropsko prvenstvo, pa rezultata s četrtouvrščeno ekipo znotraj skupine ne bosta upoštevana. V primeru, da bosta med štirinajstimi potniki na evropsko prvenstvo tudi Slovenija in Izrael, si bo napredovanje priigrala še peta oziroma šesta drugouvrščena reprezentanca.