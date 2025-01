Košarkar dekle v hotel pretihotapil v kovčku, sledila je kazen

20-letnega Zhangu Xinglianga je ljubezen očitno tako zaslepila, da je bil pripravljen tvegati kazen zato, da bi lahko s svojim dekletom preživel noč v hotelu. S svojim dekletom je namreč skoval (po njunem mnenju) premeten načrt. Pregovorna majhna Kitajka se je namreč stlačila v črni kovček in v tišini pogumno preživela pot do njegove hotelske sobe.

Veliki met bi jima uspel, če se dekle ne bi prepustilo sodobni bolezni pretiranega in prepogosto nepotrebnega izpostavljanja na družbenih omrežjih. Mlada dama je namreč na kitajski platformi Weibo objavila sliko sebe v kovčku, kmalu za tem pa so za njun greh seveda izvedeli tudi v klubu. Košarkar se je branil s trditvijo, da jo je ob sebi želel imeti zato, ker ji je želel pomagati pri učenju in pisanju domače naloge.