Smith pretepel roparja, odzval se je tudi Jordan: Dovolj imamo

"Globoko sem užaloščen, resnično me boli in preprosto jezen sem. Vidim in čutim bolečine vseh, ogorčenje in frustracije. Stojim s tistimi, ki opozarjajo na zakoreninjen rasizem in nasilje, usmerjeno proti temnopoltim v naši državi. Dovolj imamo," je v sporočilu za javnost zapisal Michael Jordan , ki je po slovesu od košarkarskih igrišč že skoraj desetletje lastnik NBA-kluba iz Charlotta.

Jordan je bil v preteklosti, ko je temnopolta skupnost že izražala zaskrbljenost nad policijskim nasiljem in ostalimi oblikami ohranjanja rasne neenakosti, sicer praviloma tarča kritik rojakov, da svojega zvezdniškega statusa ni uporabil za dobrobit zatiranih. Zdaj je pozval k "mirnemu izražanju nasprotovanja", kjer je omenil tudi glasovanje na volitvah, ki lahko privede do "ustvarjanja sistemskih sprememb".

'Vsak od nas mora biti del rešitve'

"Nimam odgovorov, a naši skupni glasovi izkazujejo moč in dokazujejo, da nas ne morejo ločiti,"je dodal legendarni košarkar ekipe Chicago Bulls."Moramo poslušati drug drugega, pokazati sočutje in empatijo, nikoli pa ne smemo obrniti hrbta brezčutni brutalnosti. Moramo nadaljevati z mirnim izražanjem nasprotovanja nepravičnosti in zahtevati, da bo za to kdo odgovarjal. Naš skupni glas mora pritisniti na naše vodje, da bi spremenili naše zakone, sicer moramo naše glasove na volitvah uporabiti za ustvarjanje sistemskih sprememb. Vsak od nas mora biti del rešitve, skupaj pa moramo delati za to, da zagotovimo pravico za vse. Sočustvujem z družino Georgea Floyda in številnim drugim, katerih življenja so tako brutalno in brezčutno odvzeli z dejanji rasizma in nepravičnosti."

Nekdanji član šampionskega moštva Cleveland Cavaliers J. R. Smith, ki je trenutno brez kluba, je sicer v Los Angelesu hudo pretepel neznanega moškega, ki je izkoristil proteste ob nasilni smrti Georgea Floydain vlomil v njegov avtomobil. Na posnetkih se vidi košarkarja, kako brca in boksa človeka, ki leži na tleh. Kmalu za tem, ko so kamere televizijske postaje TMZ Sports posnele bes Smitha, je košarkar objavil svojo različico dogodkov. Kot je dejal, njegovo dejanje nima rasističnega predznaka, čeprav je Smith temnopolt, vlomilec pa belec.

"Ujel sem ga in mu izprašil rit," je dejal Smith v videoposnetku, ki je bil objavljen na Twitterju. Veteran iz lige NBA ‒ za seboj ima štirinajst sezon v različnih klubih ‒ je razložil, da neznanec ni sodeloval v protestih, ampak je izkoristil zmedo v mestu in v bivalnem predelu nasilno vstopal v avtomobile ter odtujeval različne stvari. Los Angeles je namreč le eno od mest v ZDA, v katerih že nekaj dni potekajo nemiri zaradi smrti temnopoltega Floyda, ki ga je s klečanjem na njegovem vratu ubil policist v Minneapolisu.