Minnesotin košarkar zaradi prepovedanih drog in orožja v velikih težavah

Zadeva je prišla do policije, ki je pridobila nalog za preiskavo doma in odkrila tri kose strelnega orožja, vključno z jurišno puško, pa tudi več kot 42,5 g posušene marihuane, ki je v zvezni državi Minnesota v tej obliki nezakonita. Poročilo še dodaja, da je posnetek nadzorne kamere v hiši pokazal, da je Beasley prijel puško in hodil zunaj, medtem ko je nosil enaka oblačila, kot jih je opisal par.

Iz njegovega moštva Timberwolves so navedli, da so seznanjeni z obtožbami. "Te obtožbe jemljemo resno in v tem trenutku čakamo, da se začne pravni postopek," so sporočili.

Beasley se je sicer februarja pridružil Minnesoti v veliki menjavi, v katero so bila vpletena še moštva Houston Rockets, Atlanta Hawks in Denver Nuggets. V lanski sezoni je nastopil na 55 tekmah, v povprečju pa je dosegal 11,2 točke, 2,7 skoka in 1,4 asistence na tekmo. Pred tem je nastopal za moštvo iz Denverja.