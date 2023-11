Košarkar o novem formatu tekmovanja v ligi NBA: Nimam pojma kaj se dogaja

Spopad Luke Dončića in Nikole Jokića je bil prvi v zgodovini v novem formatu tekmovanja znotraj rednega dela sezone, ki so ga odgovorni v pisarnah lige NBA poimenovali "medsezonski turnir". Format je milo rečeno zapleten in kljub številnim poskusom poznavalcev, da ga predstavijo na čim bolj preprost način, povprečnim navijačem še vedno ni "domač". A ljubitelji košarke v Ameriki niso edini, ki so zmedeni.

Medsezonski turnir je premiero doživel v sezoni 2023/24. V skupinskem delu sodelujejo vse ekipe, razdeljene pa so v šest skupin – po tri na konferenco. Vsaka ekipa bo v svoji skupini odigrala štiri tekme, v izločilni del pa se bo uvrstilo šest zmagovalcev skupin ter dve ekipi, ki sta v svojih skupinah dosegli najboljši odstotek zmag in nista bili prvi. icon-expand Bones Hyland je bil nekdanji soigralec Nikole Jokića pri Denver Nuggetsih FOTO: AP Vse tekme v izločilnem delu, vključno s finalom, bodo igrali na eno zmago. Tekme bodo večinoma ob torkih in petkih, vse razen finalne pa bodo štele za lestvico v ligi. Finale bo na sporedu 9. decembra, odigran pa bo v Las Vegasu. Vsak igralec ekipe, ki bo zmagala finale medsezonskega turnirja, bo za nagrado prejel 470.000 evrov. Format ni bil univerzalno sprejet med navijači, predvsem zaradi pomanjkanja otipljive nagrade na koncu, ki se poleg pokala pravzaprav manifestira zgolj v finančni spodbudi za zmagovalce. PREBERI ŠE Dončić prevzel krivdo za prvi poraz in izpostavil napredek ekipe "Sploh ne bom lagal. Nimam pojma kaj se dogaja. Ne vem kako to deluje. Nič ne vem, če sem iskren," je z nasmehom na obrazu o novem tekmovanju dejal košarkar LA Clippersov Bones Hyland. "Preprosto pogledam razpored in vidim majhen pokal ob eni od tekem. Mislil sem, da bi pokal morali prejeti (prvaki) julija. Jaz preprosto hočem zmagati, to je vse," je še dodal nekdanji soigralec Nikole Jokića pri Denver Nuggetsih, ki so v prvi tekmi nove ere premagali Dallas Luke Dončića z izidom 125:114.