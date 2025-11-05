Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi se Voyo
Košarka

Košarkar po desetih dneh v komi: 'Napovedali so mi 90-odstotno možnost smrti'

Ljubljana, 05. 11. 2025 12.39 | Posodobljeno pred eno minuto

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 2 min
Avtor
M.D.
Komentarji
0

Italijanski košarkar Achille Polonara je septembra letos svetovni splet šokiral z novico, da je začel z zdravljenjem mieloične levkemije. V bolnišnici v Bologni je bil operiran, saj je prejel kostni mozeg ameriške darovalke.

Potem ko je nekdanji košarkar Baskonie, Fenerbahčeja, Anadoluja Efesa, Žalgirisa in Virtus Bologne preživel dva meseca v bolnišnici v Valencii, kjer so mu s pomočjo kemoterapije poskušali upočasniti napredovanje hude bolezni, se je vrnil v Bologno, kjer je prestal operacijo kostnega mozga.

Achille Polonara je zastopal tudi italijansko člansko reprezentanco.
Achille Polonara je zastopal tudi italijansko člansko reprezentanco. FOTO: AP

"Po sprejemu bom moral opraviti cikel kemoterapije, ki bo trajal pet do šest dni, presaditev pa naj bi bila opravljena okoli 23. ali 24. septembra. Darovalka je Američanka, ki je 90-odstotno kompatibilna," je 33-letni košarkar Achille Polonara dejal italijanskemu časniku Corriere della Sera.

"Imel sem srečo, saj sta bila dva darovalca 90-odstotno kompatibilna. Drugi je bil nemški moški, vendar so se odločili za žensko, ker so z njo lahko takoj stopili v stik," je dodal.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Operacija je bila uspešna, vendar je po odhodu iz bolnišnice utrpel nov zaplet, ker je zaradi embolije padel v komo. Njegova žena je konec oktobra potrdila, da so bile njegove možnosti za preživetje minimalne. Zbudil se je deset dni pozneje. "Ko se je to zgodilo, sem poklicala vse zdravnike, ker sem bila prepričana, da sanjam, ali pa sem znorela, ampak vse je bilo resnično. Nisem govorila, ampak on me je prepoznal, potem pa je spregovoril in tudi slišal me je. Najprej njegove besede niso bile smiselne, nato pa je začel peti pesem," je trenutke po čudežnem prebujanju opisala Erika Bufano

Polonara dobro okreva in v kratkem naj bi zapustil bolnišnico Sant'Orsola-Malpighi. "10 dni sem bil v komi, povedali so mi, da imam 90 odstotkov možnosti, da umrem, zdaj pa lahko zapustim bolnišnico ... Skoraj ničesar, kar se je zgodilo, se ne spominjam. Bilo je težko, dali so mi malo upanja. Ko sem odprl oči, še vedno nisem mogel ničesar storiti. Potem se je stanje izboljšalo in zdaj je dihanje zunaj bolnišnice čudovito," je dejal Polonara.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Italijanski časnik La Gazzetta dello Sport poroča, da je Polonara v zadnjem tednu nekajkrat že zapustil bolnišnico. To je storil tudi v soboto, ko je bil prisoten na praznovanju rojstnega dne svoje hčerke Vitorie. "Zdaj se moramo posvetiti fizični terapiji, saj je do zdaj vedno preklinjal in sopihal, ko so ponj prišli terapevti. Vsi skupaj bomo morali to prestati, tudi otroci," je opozorila žena Polonare, ki ostaja optimistična.

achille polonara Erika Bufano
Naslednji članek

Nekdanji zmaj navdušuje v ligi NBA: v akciji večera poletel pod strop

SORODNI ČLANKI

Nekdanji soigralec Dončića verjame, da bi se morali Lakersi odreči LeBronu

Zdesetkani Lakersi slavili tudi v Portlandu

'Pri Lakersih pričakujejo, da bo Dončić postal naslednji LeBron James'

  • wok
  • gyros
  • Garam masala
  • Fajita
  • Curry
  • Chilli con carne
  • Burrito
KOMENTARJI (0)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Nemirna kriJa, Chef!Ljubezen po domačeGospod profesorŠtartaj, Slovenija!Fino o financahPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1330