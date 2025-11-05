Košarkar po desetih dneh v komi: 'Napovedali so mi 90-odstotno možnost smrti'

Italijanski košarkar Achille Polonara je septembra letos svetovni splet šokiral z novico, da je začel z zdravljenjem mieloične levkemije. V bolnišnici v Bologni je bil operiran, saj je prejel kostni mozeg ameriške darovalke.

Potem ko je nekdanji košarkar Baskonie, Fenerbahčeja, Anadoluja Efesa, Žalgirisa in Virtus Bologne preživel dva meseca v bolnišnici v Valencii, kjer so mu s pomočjo kemoterapije poskušali upočasniti napredovanje hude bolezni, se je vrnil v Bologno, kjer je prestal operacijo kostnega mozga.

Achille Polonara je zastopal tudi italijansko člansko reprezentanco. FOTO: AP icon-expand

"Po sprejemu bom moral opraviti cikel kemoterapije, ki bo trajal pet do šest dni, presaditev pa naj bi bila opravljena okoli 23. ali 24. septembra. Darovalka je Američanka, ki je 90-odstotno kompatibilna," je 33-letni košarkar Achille Polonara dejal italijanskemu časniku Corriere della Sera. "Imel sem srečo, saj sta bila dva darovalca 90-odstotno kompatibilna. Drugi je bil nemški moški, vendar so se odločili za žensko, ker so z njo lahko takoj stopili v stik," je dodal.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Operacija je bila uspešna, vendar je po odhodu iz bolnišnice utrpel nov zaplet, ker je zaradi embolije padel v komo. Njegova žena je konec oktobra potrdila, da so bile njegove možnosti za preživetje minimalne. Zbudil se je deset dni pozneje. "Ko se je to zgodilo, sem poklicala vse zdravnike, ker sem bila prepričana, da sanjam, ali pa sem znorela, ampak vse je bilo resnično. Nisem govorila, ampak on me je prepoznal, potem pa je spregovoril in tudi slišal me je. Najprej njegove besede niso bile smiselne, nato pa je začel peti pesem," je trenutke po čudežnem prebujanju opisala Erika Bufano. Polonara dobro okreva in v kratkem naj bi zapustil bolnišnico Sant'Orsola-Malpighi. "10 dni sem bil v komi, povedali so mi, da imam 90 odstotkov možnosti, da umrem, zdaj pa lahko zapustim bolnišnico ... Skoraj ničesar, kar se je zgodilo, se ne spominjam. Bilo je težko, dali so mi malo upanja. Ko sem odprl oči, še vedno nisem mogel ničesar storiti. Potem se je stanje izboljšalo in zdaj je dihanje zunaj bolnišnice čudovito," je dejal Polonara.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči