Svetli način
Naslovnica POP 30SlovenijaČrna kronikaTujinaDejstvaTuja scenaVeriga dobrih ljudiČas za zemljoCesteTV spored Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoZnanost in tehnologijaFokusInšpektorSvet Šport Liga prvakovNogometMotoGP KošarkaBorilni športiKolesarstvoZimski športiDrugi športi POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti POPKAST PolitikaGospodarstvoŠportZabavaOstalo Vreme Radarska slika padavinVreme v gorahSlovenijaTujinaČrna kronikaDomača scena Sveže TrenutnoPred enim letomPred petimi letiPred desetimi leti TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi se Voyo
Košarka

Košarkarica pozitivna na THC: 'Do zaužitja ni prišlo zavestno'

Ljubljana, 29. 08. 2025 14.41 | Posodobljeno pred 1 uro

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 1 min
Avtor
STA
Komentarji
14

Košarkarica Ana Šarić, dolgoletna slovenska reprezentantka v mlajših kategorijah ter ena najboljših igralk kranjskega Triglava, ki je minulo sezono igral v finalu državnega prvenstva, je bila pozitivna na dopinškem testu, so sporočili iz slovenske protidopinške organizacije Sloado. Disciplinska komisija Sloada je 25-letno Šarić zato suspendirala za tri mesece in ji naložila povrnitev stroškov v višini tisoč evrov.

Ana Šarić
Ana Šarić FOTO: Fiba

Biološki vzorec, ki so ga športnici odvzeli 9. aprila na tekmi prve slovenske košarkarske lige v športni dvorani Ježica, je po analizi v akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Ani Šarić pokazal prisotnost THC - tetrahidrokanabinola, so zapisali pri slovenski agenciji za boj proti dopingu. Snov THC - tetrahidrokanabinol je v športu prepovedana in na seznamu Svetovne protidopinške agencije (Wada) sodi v skupino S8 med kanabinoide.

Košarkarica je v odzivu na javno objavljeno odločitev za Sportklub zapisala, da THC ni uživala zavestno. "V uradnem postopku je bilo ugotovljeno, da do zaužitja ni prišlo zavestno, kar je tudi razlog, da sem prejela zgolj trimesečno prepoved nastopanja. Ta je potekla pred enim mesecem. Uradna odločitev Sloada ne temelji na zavestnem uživanju prepovedane substance."

Odločitev, ki jo je sprejela Sloadova disciplinska komisija je dokončna, saj nanjo niso prejeli pritožbe Wade ali Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).

košarka ana šarić
Naslednji članek

Kdo je kriv za kaj in kako bo drugič vse skupaj boljše?

KOMENTARJI (14)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
rCharles
29. 08. 2025 16.28
hahaha v nba cela garderoba kadi po tekmi zrd sprostitve... da ne bo res kdo bols metu trojke zato ker je prejsn tedn skadiu dzoint 🤣
ODGOVORI
0 0
cirenij
29. 08. 2025 16.23
-1
Ne zavestno, ampak nezavestno.
ODGOVORI
0 1
Dolenjc5
29. 08. 2025 16.17
+2
Je mislila da je vlada že sptejela zakon .
ODGOVORI
2 0
Da se mene pita..
29. 08. 2025 16.15
+0
Bila je nevedna in zavedena,puhala je v spanju.
ODGOVORI
3 3
celjan2
29. 08. 2025 16.06
-3
bo v Slovenistanu lahk puhala kolikor hotela, le igrala bo lahko za ekipo iz Spodnjega Kašlja.
ODGOVORI
2 5
25petelinov
29. 08. 2025 15.59
+0
Režim
ODGOVORI
1 1
jobo
29. 08. 2025 15.58
+1
Kak ne ve da ga je dahala.
ODGOVORI
2 1
Podlesničar
29. 08. 2025 15.44
+4
je bla že tako pijana, da je pol v nezavednem stanju še enga pokadila...
ODGOVORI
4 0
galeon
29. 08. 2025 15.30
+3
Ji ga je nekdo podtaknil v zaprta usta.
ODGOVORI
4 1
gullit
29. 08. 2025 15.42
+3
V Kransterdamu je tega ogromno že v luftu.
ODGOVORI
3 0
smeh69
29. 08. 2025 15.29
+8
Vlada pravi zadenimo se ga
ODGOVORI
8 0
smeh69
29. 08. 2025 15.28
+4
Sej zdej smo.lahko zadeti. Odkar je blada sprejela
ODGOVORI
4 0
Summer Fridays
29. 08. 2025 15.26
+2
Torej je do zaužitja prišlo nezavestno🤣
ODGOVORI
4 2
Jaz17
29. 08. 2025 15.08
+5
A si pol enga skadila v nezavestnem stanju?
ODGOVORI
8 3
Novice SlovenijaČrna kronikaTujinaGospodarstvoFinanceZnanost in tehnologijaČas za ZemljoVeriga dobrih ljudi
Šport NogometLiga prvakovLiga EvropaMotoGPKošarkaZimski športiBorilni športiDrugi športiŠportne serije
POP IN Domača scenaTuja scenaSerijeGlasbaFilm/TVZanimivosti
TV oddaje Ljubezen po domačeMasterChefPrijavi seTop pop video
Ostalo VremeCesteSvežeTV sporedVoyo
ISSN 1581-3711
Oglaševanje Uredništvo PRO PLUS Kariera Moderiranje Piškotki Spremeni nastavitve piškotkov Politika zasebnosti Splošni pogoji Pravila ravnanja za zaščito otrok Spored oddajanih avtorskih del Uporaba umetne inteligence
24ur.com
ISSN 1581-3711 © 2023
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1189