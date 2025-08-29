Košarkarica pozitivna na THC: 'Do zaužitja ni prišlo zavestno'

Biološki vzorec, ki so ga športnici odvzeli 9. aprila na tekmi prve slovenske košarkarske lige v športni dvorani Ježica, je po analizi v akreditiranem laboratoriju LABOR Gmbh v Seibersdorfu pri Ani Šarić pokazal prisotnost THC - tetrahidrokanabinola, so zapisali pri slovenski agenciji za boj proti dopingu. Snov THC - tetrahidrokanabinol je v športu prepovedana in na seznamu Svetovne protidopinške agencije (Wada) sodi v skupino S8 med kanabinoide.

Košarkarica je v odzivu na javno objavljeno odločitev za Sportklub zapisala, da THC ni uživala zavestno. "V uradnem postopku je bilo ugotovljeno, da do zaužitja ni prišlo zavestno, kar je tudi razlog, da sem prejela zgolj trimesečno prepoved nastopanja. Ta je potekla pred enim mesecem. Uradna odločitev Sloada ne temelji na zavestnem uživanju prepovedane substance."

Odločitev, ki jo je sprejela Sloadova disciplinska komisija je dokončna, saj nanjo niso prejeli pritožbe Wade ali Mednarodne košarkarske zveze (Fiba).