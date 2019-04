Košarkarice Celja osmič zapored državne prvakinje

Celjanke so v vseh zadnjih osmih finalih igrale proti Kranjčankam in jih vsakič premagale s 3:0. V štiriindvajsetih finalnih tekmah torej niso izgubile niti enkrat. Za Cinkarno Celje je to hkrati drugi naslov po zmagoslavju v slovenskem pokalu.

Čeprav so Kranjčanke tretjo tekmo začele zelo solidno in preko Katarine Ristič in Rebeke Abramovič držale ravnotežje na semaforju, je nadaljevanje hitro razkrilo vso razliko v kakovosti. Na začetku druge četrtine je domačinkam stekel met za tri točke in z delnim izidom 22:1 so v 16. minuti prišle do 26 točk prednosti (40:14). V drugem polčasu so igralke Triglava še fizično popustile, tako da so imele Celjanke odprto pot do zmage. Po petih minutah drugega polčasa so imele že 31 točk prednosti.

Domači strateg Damir Grgić, ki bo na junijskem evropskem prvenstvu v Nišu vodil slovensko reprezentanco, je priložnost za igro ponudil vsem svojim igralkam, naziv najkoristnejše igralke finala (MVP) pa je prejela ameriška košarkarica Chatrice Marie White.

"Iskrene čestitke mojim dekletom. Rad bi se zahvalil mojemu strokovnemu štabu in vodstvu kluba, ki nam iz leta v leto omogoča, da dobro delamo in da živimo s košarko 24 ur na dan. Iskrena hvala našim navijačem, ki so bili skozi celotno sezono naš šesti igralec. Čestitke pa seveda tudi ekipi Triglava na zelo dobri sezoni," je po zmagi dejal trener Cinkarne Celja Damir Grgić.

"Iskrene čestitke Celjankam za zasluženo prvo mesto, čestitke pa seveda tudi mojim dekletom za borbo. Če lahko karkoli zamerim mojim puncam je to, da ne igrajo sproščeno in da se bojijo same sebe. To so stvari, na katerih moramo delati v prihodnje, ampak kljub temu, iskrene čestitke za odlično sezono," pa je dodal strateg Triglava Ernest Novak.