Košarkarice Celja s pomlajeno zasedbo branijo tri lovorike

Današnje druženje z mediji je celjski klub izkoristil za predstavitev ciljev za novo sezono in čestitke svojim košarkaricam, ki so bile poleti del različnih reprezentančnih akcij. Vrhunec so dosegle košarkarice do 18 let, ki so v Turčiji postale evropske prvakinje.

"Današnje srečanje izkoriščamo, da se malo pohvalimo o naših uspehih in da se istočasno zahvalimo tistim, ki nas podpirajo in nam omogočajo, da obstajamo in dosegamo te uspehe," je prisotne uvodoma nagovoril predsednik kluba Borut Kop.