Košarkarice Chicago Sky nove prvakinje lige WNBA

To je bil prvi naslov za Sky v WNBA, ki poteka od leta 1997, v sedanji obliki pa od 2016. Pred tem so košarkarice iz vetrovnega mesta v finalu igrale še leta 2014, a izgubile prav proti Phoenixu z 0:3.

MVP finala je bila Kahleah Copper

Tokrat so bile po štirih tekmah boljše na krilih najkoristnejše igralke finala Kahleah Copper ter Candace Parker, Allie Quigley, Courtney Vandersloot in drugih. Prvo tekmo so dobile z 91:77, drugo po podaljšku izgubile s 86:91, v naslednjih dveh pa so bile od tekmic boljše s 86:50 ter 80:74.