Košarkarice Cinkarne Celje osemnajstič državne prvakinje

Celjanke so hkrati enajstič zaporedoma finale dobile brez poraza. Prvi naslov v zgodovini kluba so osvojile 2000. Pred tem je v Sloveniji gospodarila Ježica, ki ima deset naslovov, trikrat pa so bile državne prvakinje košarkarice Hit Kranjske Gore.

Celjanke so do zmage prišle težje od pričakovanj. Gostujoča ekipa je bila manj živčna in je v napadu igrala zelo kombinatorno, medtem ko so bile domačinke dolgo časa v krču in praktično neprepoznavne. Kranjčanke so tekmo odprle z vodstvom 18:4. Cinkarna Celje se je do konca prve četrtine približala na 14:23, ob velikem odmoru so imeli gostje še vedno prednost (36:33), prav tako pa pred zadnjimi desetimi minutami.

Varovanke trenerja Damirja Grgića so šele v zadnjih petih minutah tekme zaigrale agresivneje v obrambi in z delnim izidom 8:2 obrnile potek srečanja in prišle do pričakovane zmage. Kranjčanke so izgubile 22 žog, na drugi strani pa so Celjanke prepričljivo dobile bitko pod košema z 42:31.

Pri Cinkarni Celju je bila najbolj učinkovita v napadu Isabela Macedo (9 skokov), ki je dosegla 28 točk in je bila izbrana za najboljšo igralko finalne serije. Pri Kranjčankah je kot vedno napadalno prednjačila njihova najboljša igralka Rebeka Abramovič (8 skokov), ki je dosegla 21 točk, Lara Kozina Bubnič jih je zbrala 16.