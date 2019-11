Košarkarice imajo nov projekt: Ne bežimo od vloge favoritinj v kvalifikacijah za EP

Zaradi poškodbe stopalne kosti bo reprezentančno akcijo prvič izpustila Shante Evans, dres z državnim grbom pa bo po februarju 2018 znova oblekla Tina Trebec. Visoka Trebčeva je namreč najprej zaradi poškodbe hrbta in kasneje stopala reprezentanco v zadnjem obdobju spremljala le kot navijačica. Na svoj prvi uradni reprezentančni nastop pa bo upalaTina Cvijanovič. Slednja je prav tako bila v ekipi lanskega februarja na tekmah proti Franciji in Romuniji, a na parket ni stopila. Bila je tudi blizu odhoda na junijsko evropsko prvenstvo, a je s seznama reprezentantk odpadla kot zadnja. "Začenjamo novo poglavje ženske članske reprezentančne zgodbe. Vsi skupaj upamo, da bo le ta še naprej tako uspešna. Želimo si tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo in s takšnim razmišljanjem se bomo podali na vsak trening in tekmo. Recept je preprost. Še naprej moramo kazati pristop in igro, ki nas krasita v zadnjih letih ter tako upravičiti vse večje zaupanje navijačev in slovenske športne javnosti," je za uradno spletno stran najprej povedal selektor Damir Grgić. "Žal bo zaradi poškodbe stopalne kosti odsotna Shante Evans. Po zadnjih smolah s poškodbami se v izbrano vrsto vrača Tina Trebec, priložnost za dokazovanje pa bo tokrat dobila Tina Cvijanovič. Veseli me, da so dekleta sezono v klubskih sredinah začela odlično in novo reprezentančno druženje vsi že nestrpno pričakujemo. Že na samem uvodu kvalifikacij nas čakata dve zahtevni tekmi proti Grčiji in Bolgariji, v katerih bomo morali prevzeti vlogo favoritinj in to na igrišču tudi potrditi," je še dejal stari-novi selektor Slovenije.

Kako na evropsko prvenstvo?