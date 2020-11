Slovenke tudi brez kapetanke po zmago proti Islandiji

A ne glede na odsotnost dveh pomembnih igralk se selektor Grgić in igralke zavedajo, da so v vlogi favorita na današnji tekmi. Islandke so v uvodnem kvalifikacijskem ciklu lanskega novembra zabeležile poraza proti Bolgariji in Grčiji, Slovenke pa so zmagale na obeh tekmah in so trenutno vodilna reprezentanca skupine A. Slovenska in islandska reprezentanca sta se sicer med seboj pomerili dvakrat. Obakrat v kvalifikacijah za uvrstitev v divizijo A evropske košarke, septembra 2008 so bile na Islandiji Slovenke boljše s 94:69, slabo leto dni kasneje pa še v Kranjski Gori s 74:60.



"Zelo sem vesela, da sem znova del reprezentance, sploh po tem, ko sem bila zaradi poškodbe primorana izpustiti zadnji reprezentančni zbor. Res sem navdušena, da smo s puncami po toliko časa spet skupaj. Pred prvim obračunom na Kreti smo zelo samozavestne in pripravljene na igro," pa je dejalaShante Marie Evans.

3. kolo kvalifikacij za EP:

ISLANDIJA - SLOVENIJA -:- (prenos na Kanalu A in VOYO ob 15.50)