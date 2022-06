Košarkarice poražene v Italiji

Slovenske košarkarice so odigrale novo prijateljsko tekmo v pripravah na domače evropsko prvenstvo prihodnje leto. Slovenke so se iz Kranjske Gore preselile v Čedad, kjer so se pomerile z domačo italijansko reprezentanco, konec tedna pa jih čaka še dvoboj s Špankami. Italijanke so dobile tudi četrti medsebojni obračun (83:70).

icon-expand Georgios Dikaioulakos FOTO: KZS

Za reprezentantkami sta dva tedna napornih treningov, trdo delo pa že prinaša sadove, kar je bilo vidno tudi na tekmah v Mariboru minuli konec tedna. Slovenke so po všečnih predstavah premagale Grčijo (69:63) ter Hrvaško (89:82) in selektor Georgios Dikaioulakos je skupaj s svojim strokovnim štabom na parketu videl kar nekaj dobrih stvari. Ter hkrati seveda tudi rezerv, katerim so košarkarice največ pozornosti namenjale zadnje dni v Kranjski Gori.

icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke

Novo priložnost za dokazovanje so Slovenke imele v Čedadu proti močni italijanski reprezentanci. Izbrani vrsti, ki je Slovenke sploh še niso premagale. Tudi v četrtem poskus so bile naše zahodne sosede boljše in zmagale s 83:70. Gostiteljice dvoboja so bile v rezultatski prednosti že ob polčasu (48:40). Sobotni obračun s Špankami bo za Slovenke prav tako zelo zahteven. Tudi košarkaric s Pirenejskega polotoka naša reprezentanca doslej še ni premagala. Po pričakovanjih je bil dvoboj z Italijankami veliko zahtevnejši od dvoboja z Grkinjami in Hrvaticami, ki so jih Slovenke ugnale minuli konec tedna. Že uvodne minute so pripadle gostiteljicam, ki so takoj povedle in prednosti v prvem polčasu niso izpustile iz rok. Ob izteku prve četrtine so vodile 30:24, nato pa z delnim izidom 5:0 prednost povišale na enajst točk (35:24). Slovenke so nato le zaigrale veliko bolj agresivno v obrambi, se približale le na dve točki zaostanka (37:39), a preobrat jim ni uspel. Na glavni odbor so italijanske košarkarice odšle z vodstvom 48:40.

icon-expand Teja Oblak FOTO: Damjan Žibert