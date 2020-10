Košarkarice v 'mehurčku' na Kreti čakata dve tekmi

Selektor Damir Grgićbo seznam kandidatk za reprezentančni dres razkril v ponedeljek, so sporočili iz KZS. Slovenske košarkarice so v kvalifikacijah sicer uspešno opravile prvo tretjino naloge na poti do tretje zaporedne uvrstitve na evropsko prvenstvo. Čeprav močno oslabljene, saj sta manjkali dve članici začetne peterke, poškodovani Eva Lisec in Shante Evans, so lanskega novembra zabeležile zmagi nad Grčijo in Bolgarijo ter so vodilna reprezentanca skupine A.