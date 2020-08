Košarkarje lige NBA pomagal prepričati tudi nekdanji predsednik Obama

Zvezdnik Los Angeles Lakersov LeBron Jamesin njegov dobri prijatelj Chris Paul, ki je poleg tega, da v "mehurčku" na Floridi igra za moštvo Oklahoma City Thunder tudi predsednik sindikata košarkarjev (NBPA), sta se med odločanjem o usodi sezone 2019/20 posvetovala tudi z nekdanjim ameriškim predsednikom Barackom Obamo. Pogovori med košarkarji glede nadaljevanja oziroma odpovedi letošnje končnice so se znašla na mrtvi točki, potem ko so se člani ekipe Milwaukee Bucks brez vnaprejšnjega posvetovanja s kolegi odločili bojkotirati dvoboj z moštvom Orlando Magic zaradi streljanja v domačem Wisconsinu, v katerem je bil v nedeljo huje ranjen še en temnopolti Američan Jacob Blake.

"James je skupaj s številnimi soigralci pri Lakersih skupaj s skupino igralcev LA Clippers glasoval proti nadaljevanju sezone, so viri povedali za ESPN. To je bil trenutek frustracije, še posebej za Jamesa, so dodali viri, ker je 17-letni veteran uvodno potezo Bucksov, čeprav je bila dobronamerna, videl kot nenačrtovano,"so zapisali pri ESPN.

'Redno govori z igralci'

"Obama je bil za nadaljevanje tekmovanja, potem ko bi igralci izkoristili trenutek za delo z lastniki in prepoznali ter uveljavili ukrepe za pozitivne spremembe. Obamova pisarna je objavila izjavo o petkovem srečanju: 'Kot velik košarkarski privrženec predsednik Obama redno govori z igralci in uradniki lige. Ko so ga vprašali, je v sredo zvečer z veseljem ponudil nasvete majhni skupini NBA-igralcev, ki so želeli svoj izjemen oder uporabiti za nekaj dobrega po njihovem pogumnem in navdihujočem protestu po streljanju na Jacoba Blaka. Pogovarjali so se o ustanovitvi odbora za družbeno pravičnost, ki bi zagotovil, da bodo poteze igralcev in lige v tem tednu vodile do vzdržne in pomembne vključenosti v reforme kazenskega prava in policije.'"

Branilec Lakersov in nekdanji član ljubljanske Olimpije Danny Greenje medijem med petkovo videokonferenco povedal, da je v sredo k razburkanim strastem v "mehurčku" botrovalo več dejavnikov. James naj bi igralce vprašal tudi, kaj točno si želijo doseči z bojkotom, oziroma s kakšnimi spremembami bi jih vodilni lahko prepričali v nadaljevanje sezone.

Green: V zelo kratkem času smo poskušali sprejeti nekaj zelo velikih odločitev

"Veliko napetosti je v tem mehurčku,"je povedal Green."Tu smo brez naših družin. Tu smo zaklenjeni dva meseca, na majhnem prostoru. Ne bi smel reči ravno zaklenjeni, a smo omejeni na zelo majhno območje. Fantje postanejo malce nemirni. Fantje postanejo malce napeti, čustveni. Imeli smo nekaj pogovorov, a smo si vzeli dan ali dva, da bi poskušali sprejeti nekaj zelo velikih odločitev v kratkem času, to pa je težko."

James je v četrtek na Twitterju omenil dve pobudi, pri katerih že sodeluje: I Promise School (Obljubljam šolo, op. a.), ki jo je ustanovil leta 2018 v domačem Akronu, poleg tega pa še More Than a Vote (Več kot glas, op. a.), neprofitno organizacijo, ki se bori za preprečevanje zatiranja temnopoltih volivcev, aktivna pa je vse od junija. Omenjeni organizaciji je James predstavil kot vzoren primer tega, kaj lahko igralci dosežejo z načrtnim delovanjem.

"Spremembe se ne zgodijo le z govorjenjem!! Do njih se pride z dejanji in to se mora zgoditi ZDAJ! Za moje otroke iz I Promise School, otroke in skupnosti po državi, na NAS je, da naredimo razliko. Skupaj. Zato je vaš glas More Than a Vote,"je na Twitterju zapisal James.

Volišča v dvoranah, TV-oglasi med prenosi tekem

Ko so se igralci do petka dogovorili, da bodo s sezono vendarle nadaljevali, je prišlo do klica med igralci in lastniki, med katerim so se dogovorili za projekte, ki jih bodo izpeljali. Ustanovili so koalicijo za družbeno pravičnost, ki naj bi zagotovila, da bodo dvorane klubov novembra postale ogromna volišča, med vsako tekmo do konca končnice pa se je NBA zavezala, da bo predvajala oglase, ki bodo promovirali družbeno aktivnost in ozaveščenost o volitvah.

"Trajalo je minuto, a vsi so se organizirali in osredotočili na to, da bi vse skupaj imelo pomen,"je za ESPNpovedal vir blizu igralcev. Green je še dodal, da je branilec J. R. Smithsoigralce pred petkovim treningom tudi opozoril, da se morajo registrirati za volitve.

"J. R. je rekel nekako takole: 'Ste vsi tukaj registrirani? Ste vsi registrirani za volitve?' Mi smo rekli nekako: 'Ja, v naši ekipi imamo vse urejeno.' Moramo zagotoviti, da bo vsaka ekipa sodelovala in da bodo to prenesli svojim igralcem ter jih registrirali v njihovih mestih,"se je spominjal Green.

'Z glasovanjem ne bo konec naše bolečine'

Jamesova organizacija More Than a Vote se je odzvala z izjavo za javnost, v kateri je zapisala, da podpirajo novo pobudo za ureditev volišč v dvoranah lige NBA sredi pandemije, v kateri še vedno "nesorazmerno pogosto umirajo temnopolti".

"Vemo, da z glasovanjem ne bo konec naše bolečine. Glasovanje ne more vrniti vseh tistih, ki so jih ubili policisti, ki so prisegli, da nas bodo ščitili. Glasovanje ne more izbrisati brazgotin suženjstva in segregacije. Ne more spremeniti naše zgodovine, a lahko spremeni našo prihodnost. Če to ne bi bilo možno, potem se vladajoči ne bi tako močno trudili, da nam vzamejo to pravico. Ne bi se tako zelo trudili postavljati ovir pred volilne skrinjice,"so sporočili.