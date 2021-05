Košarkarji Anadolu Efesa na krilih Micića in Larkina prvič evropski prvaki

Za turški klub je to drugi evropski naslov po zmagi v pokalu Korać v sezoni 1995/96, Barcelona na drugi strani pa ostaja pri dveh osvojenih evroligah v 2003 in 2010. Anadolu Efes je drugič zaporedoma igral v finalu. Pred dvema letoma - lani se tekmovanje zaradi pandemije novega koronavirusa ni končalo - je izgubil proti CSKA Moskvi, letos pa je zasluženo prišel do naslova.

Na poti do lovorike so na zaključnem turnirju premagali najboljši ekipi rednega dela. Najprej CSKA Moskvo, nato pa z odlično obrambo in učinkovito igro v napadu še zvezdniško katalonsko zasedbo. Finale je sodil slovenski sodnik Saša Pukl.

Ključno vlogo za zmago Anadolu Efesa sta odigrala Vasilije Micić, ki je dosegel 22 točk in bil izbran za najkoristnejšega igralca zaključnega turnirja - prav tako je bil MVP rednega dela in končnice, ter Shane Larkin, ki je zbral 21 točk. Oba sta finale končala s statističnim indeksom 28.

Pri Barceloni jeCory Higginsdosegel 23 točk, Kyle Kuricjih je dodal 18, Brandon Daviespa je zbral 17 točk in 11 skokov.

V tekmi za tretje mesto je Armani Milano premagal CSKA Moskvo s 83:73.