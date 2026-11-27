Domen Zevnik bo postal najmlajši selektor v zgodovini slovenske reprezentance. FOTO: Aljoša Kravanja

Računica pred sila zahtevnim izzivom je pravzaprav zelo preprosta: proti Finski v Zlatorogu šteje zgolj in samo zmaga, s katero bi Slovenija ohranila povsem realne upe za preboj na svetovno prvenstvo prihodnje leto. Iz skupine L je v daleč najboljšem položaju Francija, ki ima po sedmih zmagah in zgolj enem porazu (doživela ga je prav na Finskem) mesto med svetovno elito pravzaprav že zagotovljeno. Boj za drugo mesto, ki prav tako pelje na SP v Katar, pa je zelo tesen. Finska ima pet zmag in tri poraze, Slovenija, Švedska in Madžarska pa so trenutno z razmerjem 4:4.

Zevnik zagotavlja, da revolucije ne bo Zanimivo bo videti, kako se bo načeta izbrana vrsta odzvala po nenadni zamenjavi selektorja. Barcelona je namreč Aleksandru Sekuliću pet pred dvanajsto prepovedala opravljanje dvojne funkcije, na KZS pa so hitro našli zamenjavo v komaj 32-letnem Zevniku, ki se je poleti izkazal v vlogi selektorja reprezentance do 18 let, ki je zmagala na Eurobasketu. ''Odgovor na vprašanje, ali sem pripravljen pomagati reprezentanci, bo pri meni vedno da. Tako je bilo tudi tokrat. Sloveniji sem dal več poletij. Tokrat sem izziv nemudoma sprejel. Počaščen sem, da v meni vidijo človeka, ki lahko pomaga. Zagotovim lahko, da bomo storili vse za kakovostno pripravljenost na izziva, ki sta pred nami," je na četrtkovem druženju z mediji dejal Zevnik.

Vsi v reprezentanci sicer poudarjajo, da se s spremembo selektorja ni veliko spremenilo, saj sistem ostaja isti. Zevnik je glede tega dodal: "Fantje so bili v teh dneh v dobrih rokah. Poznam pomočnike. Poznam košarkarje. Ne bom delal revolucije. Najbolj pomembno pa je, da smo pripravljeni na boj. Želimo vknjižiti dve zmagi. V veliko pomoč nam je lahko glasna publika, ki bo razbremenila igralce in jim dala dodatni zagon." Čeprav je Barcelona Sekuliću prepovedala opravljanje selektorske funkcije, je dolgoletni selektor vseeno prišel v Slovenijo. Včeraj je z roba parketa spremljal zadnji trening zdaj že nekdanjih varovancev, nocoj pa bo zanje prav tako navijal v živo.

Kvalifikacije za SP, skupina L: