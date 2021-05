Košarkarji Cedevite Olimpije izkoristili prvo zaključno žogo za 18. naslov

Košarkarji Cedevite Olimpije so osemnajstič postali državni prvaki. V finalu lige Nova KBM so bili s 3:0 v zmagah boljši od Krke. Danes so v Stožicah zmagali z 80:68. Za Ljubljančane je to prvi naslov po sezoni 2017/18, šele tretji od 2009, hkrati pa druga lovorika v sezoni po zmagi v superpokalu septembra lani.

To je enajsti finale, ki se je končal z rezultatom 3:0, in tretji med Ljubljančani in Novomeščani. Deset od teh finalov je po najhitrejši poti dobila Olimpija, le 2019 je to uspelo tudi Kopru Primorski ravno proti ljubljanski zasedbi. Krka je četrtič izgubila v finalu in ostaja pri sedmih naslovih. Zadnjega je osvojila 2013/14. Vseeno so lahko v Novem mestu zadovoljni s sezono, saj so si zagotovili obstanek v ligi Aba, prejšnji teden pa so osvojili pokal Spar.

Ljubljančani so zasluženo prišli do naslova. Uvodno tekmo finala so dobili s kar 52 točkami razlike, v Novem mestu so slavili 75:64, tudi danes pa so suvereno prišli do zmage. Cedevita Olimpija je vodila večji del tekme, vprašanje zmagovalca pa je dokončno rešila v zadnji četrtini. Prvi poskus v tretjem delu, ko so z delnim izidom 13:4 prišli do prednosti 59:46, so gostje izničili, drugega sredi zadnjega dela pa niso več uspeli. Ljubljančani so z 12:2 prišli na 73:61 in tekmo mirno pripeljali do konca.

KapetanJaka Blažič je bil z 20 točkami prvi strelec tekme (20 točk, 6 skokov, 4 podaje), dve manj je dosegel Kendrick Perry (trojke 3:5), ki je bil proglašen za najkoristnejšega igralca finala, 13 pa jih je zbralMikael Hopkins (5 skokov). Pri gostih je največ točk dosegel Rok Stipčević(12 točk, 6 skokov).

Izid:

Cedevita Olimpija - Krka 80:68