Košarkarji Cedevite Olimpije klonili proti vodilni Valencii

Ljubljančani so v prejšnjem krogu izgubili na gostovanju pri francoski ekipi Bourg-en-Bresse in takrat končali niz treh zaporednih zmag v evropskem pokalu. Danes so zmaji doživeli drugi poraz v letu 2025 v vseh tekmovanjih.

Pred zadnjo tekmo skupinskega dela v evropskem pokalu je Cedevita Olimpija pri izkupičku zmag in porazov 10-7. Ljubljančani pa si tako še niso zagotovili mesta v končnici. Prvi dve mesti sicer vodita neposredno v četrtfinale, naslednja štiri v skupini pa v dodatne kvalifikacije za četrtfinale.

Cedevita Olimpija zaenkrat še zaseda drugo mesto, a bo šlo pri uvrstitvi v izločilne boje zelo na tesno, saj so ekipe od tretjega pa vse do sedmega mesta ob tekmi manj v primerjavi s slovensko ekipo izenačene pri izkupičku 9-7.

Valencia, ki si je že pred današnjo tekmo zagotovila prvo mesto v skupini B, je medtem dosegla že 15. zmago v letošnji sezoni. Španska zaseda je po novi zmagi pri izkupičku 15-2.

Varovanci trenerja Zvezdana Mitrovića so tekmo pred domačimi navijači odlično odprli. Z izjemo uvodne trojke gostov so Ljubljančani po zaslugi dobre igre v obrambi in napadu ter ne najbolj prepričljivih Špancev na drugi strani z delnim izidom 15:0 hitro pobegnili na +12 (15:3).

Kljub temu so Španci hitro strnili svoje vrste in se približali na tri točke zaostanka (13:16). Valencia je nato prišla tudi na točko zaostanka, še pred prvim premorom pa tudi povedla (21:20).