Košarkarji Cedevite Olimpije nanizali četrto zaporedno zmago

Košarkarji Cedevite Olimpije so izenačili svoj najdaljši niz zmag v tej sezoni. Tako kot na začetku lige Aba so zdaj pri številki štiri; dve zmagi so povezali v ligi Aba, dve pa v evropskem pokalu. Tako ostajajo v jadranskem tekmovanju skupaj z Budućnostjo vodilna ekipa lige.

Do dveh točk v derbiju kroga so prišli po solidni igri, ki je sicer imela svoja nihanja, predvsem pa z ekipno predstavo, ki jo je v ključnih trenutkih tekme začinil najboljši posameznik na parketu in prvi strelec Codi Miller-McInytre (21 točk, met za dve točki 8:11, 7 podaj, indeks 27).

Cedevita Olimpija bila lahko že pred zadnjimi minutami rešila vprašanje zmagovalca, vendar kar nekajkrat ni znala zadržati lepe prednosti. Do prve je prišla v prvem polčasu z delnim izidom 12:1 (40:33).

Nato je v nadaljevanju povedla z 51:41, pa s 73:63 in v 33. minuti z 79:69. Celo 87:81 dve minuti pred koncem ji ni zadostovalo za mirno končnico. Beograjčani so se približali na 87:85, nakar je najprej Mikael Hopkinsvisoko skočil in zadel, nato pa je dva koša dosegel še Miller-McIntyre (93:88).

Cedevita Olimpija- FMP 93:89 (21:19, 45:39, 73:63)