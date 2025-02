Zmaji bodo v Splitu skušali pozabiti na torkov domači poraz

Košarkarji Cedevite Olimpije se bodo danes v 19. krogu rednega dela Lige ABA v Splitu pomerili z domačo ekipo in proti njej lovili peto zaporedno zmago v regionalnem tekmovanju. Splitčane, ki na lestvici Lige ABA trenutno zasedajo 13. mesto, so zmaji letos že premagali, v sredini oktobra so bili pred domačimi navijači boljši s 76:74. Kako se bodo tokrat odrezali Ljubljančani, si boste lahko v živo ogledali na Kanalu A in VOYO, s prenosom tekme začnemo ob 16.50.

ABA liga: Split - Cedevita Olimpija

Ljubljančani se bodo po torkovem porazu proti Valencii na domači tekmi evropskega pokala poskušali vrniti v zmagovalno formo, ki so jo prikazali na zadnjih štirih tekmah lige ABA. Skupno so v regionalnem ligi na 18 tekmah zbrali enajst zmag in sedem porazov, z izkupičkom 29 točk pa trenutno zasedajo peto mesto na lestvici, ki vodi v končnico tekmovanja.

Novo zmago, peto zapored, bodo tokrat lovili v gosteh proti Splitu, trinajstouvrščeni ekipi lestvice. Hrvati so po 18. odigranih krogih lige vknjižili šest zmag in 12 porazov, a so se oktobra v Hali Tivoli na prvem medsebojnem obračunu s Cedevito Olimpijo izkazali za neugodnega nasprotnika. Zmaji so takrat slavili šele ob zvoku sirene, ko je končni rezultat 76:74 postavil Devin Robinson.

Cedevita Olimpija - Turk Telekom

"Tekma s Splitom bo težka. Že na prvem medsebojnem obračunu so naši tekmeci stopili na parket, udarili po nas, mi pa smo se morali postopoma vrniti v igro za zmago, ki smo si jo nato priigrali z zadnjim metom na tekmi. Zagotovo se bo Split želel maščevati za ta poraz, pritiskati na nas, čaka nas čvrsta tekma, saj nam bodo naši tekmeci želeli vrniti za poraz v Tivoliju. Pred nami je borba, zabavno bo, saj bosta obe ekipi zagotovo dali vse od sebe in videli bomo, kakšen bo končni rezultat," je pred gostujočo tekmo povedal Robinson. Tudi trener Ljubljančanov Zvezdan Mitrović se zaveda, da bodo Splitčani po štirih zaporednih porazih izredno nevaren in zmage lačen tekmec. "Split je v rezultatski krizi po zamenjavi trenerja, ob tem pa moramo v obzir vzeti dejstvo, da so imeli po menjavi trenerja zelo zahteven razpored tekem. Prepričan sem, da bodo v soboto na parket stopili zelo motivirani. Mi smo zagotovo nekoliko čustveno iztrošeni. Za nas je tekma pomembna v boju za vrh lestvice in končnico regionalne lige. Že na prvi tekmi s Splitom je bilo težko, zmago smo zabeležili z zadetim metom ob zvoku sirene. Resnično pričakujem zelo zahtevno tekmo," je strateg Cedevite Olimpije dejal pred sobotnim obračunom. Ali se bo zmagovalni niz zmajev v ligi ABA podaljšal na pet tekem boste lahko iz prve roke izvedeli na Kanalu A in VOYO, s prenosom tekme med Splitom in Cedevito Olimpijo začnemo ob 16.50.