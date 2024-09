Košarkarji Cedevite Olimpije začenjajo z novo sezono lige ABA

Cedevita Olimpija je v pripravljalnem obdobju na osmih tekmah zabeležila šest zmag, novo tekmovalno sezono pa začela s superpokalno zmago proti Krki. "Po pripravah, pripravljalnih tekmah in prvi uradni tekmi je pred nami prva tekma regionalne lige z FMP-jem. Kot na vseh prvih tekmah z novo ekipo in novimi igralci moramo pričakovati reakcijo igralcev. Tudi sam nisem prepričan, kako bo vse skupaj videti," je pred tekmo povedal trener zmajev Zvezdan Mitrović .

Ljubljančani so v prejšnji sezoni proti FMP-ju slavili na obeh obračunih, tudi pred današnjo tekmo jim pripada vloga favorita. "Pričakujem, da bo ekipa na parket stopila pripravljena in da igralcem motivacije ne bo manjkalo. Ne glede na to, koliko delaš in treniraš, so prve tekme vedno nepredvidljive. Pripravili se bomo in videli, kako bo vse skupaj videti na parketu," je še dodal novopečeni strateg ljubljanskega kluba.