Košarkarji Dallasa izjemno motivirani: Samo nebo je meja

Na dnevu za medije (Media Day op. a.) ekipe svoja vrata prvič pred začetkom sezone odprejo novinarjem in medijem, poleg intervjujev pa pogosto poskrbijo tudi za številne nepozabne in nevsakdanje fotografije, ki hitro postanejo spletna senzacija. Košarkarji so bili odlično razpoloženi, glavni trener Jason Kidd pa je razkril, česa se lahko nadejajo navijači v novi sezoni: "Pričakovanja so zelo velika in tega se vsi dobro zavedamo. Od tega ne bomo bežali, ampak bomo trdo delali, da dosežemo naš cilj, torej osvojimo prvenstvo."

Na predstave v sezoni 2023/24, ko so Mavsi v konferenčnem finalu odpihnili Timberwolvese in nato v velikem finalu izgubili proti Celticsom, se je obrnil tudi slovenski as Luka Dončić: "Finalne tekme so nekaj posebnega, občutek je bil povsem drugačen v primerjavi z ostalimi tekmami. Lansko leto ni bilo dovolj dobro, saj smo želeli zmagovati vse do konca. Ni nam uspelo, veliko smo se naučili in zdaj smo zelo motivirani, da osvojimo prvenstvo."