Košarka

'Kot selektor zmeraj ciljam visoko ne glede na kader, ki mi je na voljo'

Zreče, 26. 05. 2026 06.00 pred eno minuto 3 min branja 0

Avtor:
Matic Flajšman R.S. +1
Danijel Radosavljević

V Zrečah je moška košarkarska reprezentanca do 20 let začela priprave na domače evropsko prvenstvo, ki ga bo od 11. do 19. julija gostila Ljubljana. Pred začetkom prvenstva je vzdušje v ekipi sproščeno, fantje prav tako med seboj čutijo dobro povezanost in že komaj čakajo, da bodo lahko igrali pred domačimi navijači. Dobre volje pred začetkom je tudi selektor, ki skupaj s strokovnim štabom cilja na medaljo na domačih tleh.

  Vit Hrabar in Aljaž Menič o pripravah pred domačim EP
    Selektor Danijel Radosavljević o pripravah pred domačim EP
  • Selektor Danijel Radosavljević o pripravah pred domačim EP
    Selektor Danijel Radosavljević o pripravah pred domačim EP

Na seznamu Danijela Radosavljevića je 22 košarkarjev, trenutno pa jih je v Zrečah zbranih 17. Iz upravičenih razlogov so odsotni Žak Smrekar, Mark Padjen, Mark Morano Mahmutović, Urban Kroflič in Lian Boisa, za katere selektor pričakuje, da se bodo ekipi priključili kasneje. S poškodbo se ubadata Filip Petkovski in Leon Jereb, a sta se kljub temu priključila soigralcem.

Odsotnosti in poškodbe pa selektorja slovenske izbrane vrste ne odvračajo od ambicioznih načrtov na domačem evropskem prvenstvu. Razlog za njegov optimizem so pretekli uspehi te generacije, ki je na lanskem svetovnem prvenstvu do 19 let osvojila bronasto medaljo. Z enakim odličjem pa se je okitila tudi leta 2024 na evropskem prvenstvu do 18 let na Finskem.

V kadru ima Radosavljević tudi nekatere igralce, ki bi lahko med poletjem dobili vpoklic selektorja članske slovenske reprezentance Aleksandra Sekulića v kvalifikacijah za svetovno prvenstvo. "Zavedam se, da zna biti pestro okoli tega in sam sem podal že kar nekaj izjav na to temo. To je zame neka dodatna obveznost, ki mi je vzela dodaten fokus in čas, ampak verjamem, da bodo misli še vedno usmerjene na delo, kajti samo na ta način bomo lahko dosegli svoj cilj," je povedal selektor reprezentance do 20 let.

In na kaj cilja skupaj s svojimi fanti? "Kot selektor zmeraj ciljam visoko ne glede na to, kakšen kader bom imel na voljo. V preteklosti smo s strokovnim štabom, s katerim sodelujem že četrto leto v reprezentanci, imeli vedno visoka pričakovanja oz. cilje," ter hkrati opozarja, da mora ostati realen in da bo z reprezentanti te priprave poskušal speljati brez hujših poškodb.

FOTO: Damjan Žibert
FOTO: Damjan Žibert

Slovenija bo nastopila v skupini D, kjer bodo njeni nasprotniki Romunija, Izrael in Češka, a se v slovenskem strokovnem štabu z njimi zaenkrat še ne obremenjujejo.

"Menim, da se bomo dobro pripravili na to, kar nas čaka. Pričakujem, da bo na nas veliko pritiska, a se ga veselim. Ciljamo na 'hat-trick', kar v nogometu pomenijo trije zadetki, medtem ko v našem primeru vemo, kakšen pomen ima ta izraz," je na cilje svojih varovancev na domačem parketu namignil Radosavljević, ki je pri tem imel v mislih še tretjo medaljo na velikih tekmovanjih za to nadarjeno generacijo.

Med tistimi, ki so že okusili slast osvojenega odličja, je tudi član Baskonie Vit Hrabar. "To je zbor, ki sem se ga doslej najbolj veselil, saj se s soigralci že zelo dobro poznamo in se tudi razumemo. Morda je to za nas zadnje skupno prvenstvo v tej kategoriji in veselim se, da ga bomo odigrali pred domačim občinstvom."

Vit Hrabar
FOTO: Damjan Žibert

Naše fante na domačem prvenstvu čaka zrelostni izpit, česar se zaveda tudi Aljaž Menič, ki je že igral v reprezentanci in z njo dosegel uspehe. "Menim, da je igranje doma samo dodatna motivacija in upam, da nas bo ogromno ljudi prišlo podpirat v Ljubljano, ki nam bodo dali moč šestega igralca," je svoje misli sklenil 18-letnik.

Aljaž Menič
FOTO: Damjan Žibert

Najmočnejši adut uspešne slovenske košarkarske generacije naj bi sicer bila prav njena povezanost, kar je potrdil tudi selektor. "To je skupina fantov, ki jo je enostavno treba začutiti. Igralci so zelo spoštljivi, lepo vzgojeni, delovni in lačni dokazovanja. Mislim, da smo med sabo ustvarili tako kemijo, da si zaupamo tudi osebne stvari. Marsikateri izmed njih mi zaupa informacijo, ki je ne bi izvedel niti od njegovega brata. To je tisto, kar to reprezentanco dela tako posebno," je sklenil Radosavljević.

Slovenski košarkarji so v starostni kategoriji do 20 let doslej osvojili že pet medalj, po dve zlati in srebrni ter eno bronasto odličje.

košarka reprezentanca do 20 let evropsko prvenstvo Aljaž Menič Vit Hrabar Danijel Radosavljević

