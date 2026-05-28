Košarka

Košarkarji Dubaja drugi finalisti lige Aba

Zenica, 28. 05. 2026 22.06 pred 1 uro 1 min branja 0

Avtor:
STA
Dubaj v finalu lige ABA

Košarkarji Dubaja so se uvrstili v finale lige Aba. Na tretji tekmi polfinala regionalnega tekmovanja so v Zenici premagali črnogorsko Budućnost s 103:77 in se z 2:1 v zmagah uvrstili v finale, kjer se bodo pomerili z branilci naslova Partizanom.

Dubaj se je v svoji drugi sezoni v regionalnem tekmovanju prvič prebil v finale. Tam se bo meril s Partizanom, ki je že pred dnevi napredoval, potem ko je mestnega tekmeca Crveno zvezdo prepričljivo izločil z 2:0 v zmagah.

Zasedba slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića je danes v tekmo vstopila odločno in jo že v prvem polčasu obrnila v svoj prid. Po desetih minutah igre je Dubaj vodil za sedem točk, sredi druge četrtine pa je po košu Justina Andersona prednost narasla na kar +25 (48:23), s čimer je bil boj za finale praktično odločen. Od takrat so gostitelji le še višali prednost.

Dubaj v finalu lige ABA
FOTO: Dubai Basketball

Džanan Musa je vpisal 20 točk za Dubaj, po 13 sta jih dodala Mfiondu Kabengele in Bruno Caboclo. Slovenski košarkar Klemen Prepelič je vpisal šest točk. Za Budućnost je Yogi Ferrel dosegel 17 točk, 15 jih je dodal Jerry Boutsiele.

Finalna serija na tri zmage se bo začela prihodnji četrtek. Partizan je z osmimi naslovi rekorder lige Aba.

Preprosto čudovita: Zala Djurić žari v svoji novi življenjski vlogi
To nam je po zmagi povedala Aleksandra April
Kaj najbolj upočasnjuje staranje? Ne, ni vadba
Škandal zaradi žaljive izjave direktorja
Pozabili ohladiti pivo? Ta trik ga ohladi v samo 5 minutah
Napeto do zadnjega trenutka – potem pa presenečenje, ki ogreje srce
Pozabite na klasičen krompir: priloge, ki so trenutno v trendu
Ja, Chef!
