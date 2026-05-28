Košarkarji Dubaja drugi finalisti lige Aba

Dubaj se je v svoji drugi sezoni v regionalnem tekmovanju prvič prebil v finale. Tam se bo meril s Partizanom, ki je že pred dnevi napredoval, potem ko je mestnega tekmeca Crveno zvezdo prepričljivo izločil z 2:0 v zmagah.

Zasedba slovenskega selektorja Aleksandra Sekulića je danes v tekmo vstopila odločno in jo že v prvem polčasu obrnila v svoj prid. Po desetih minutah igre je Dubaj vodil za sedem točk, sredi druge četrtine pa je po košu Justina Andersona prednost narasla na kar +25 (48:23), s čimer je bil boj za finale praktično odločen. Od takrat so gostitelji le še višali prednost.