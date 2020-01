Košarkarji februarja začenjajo kvalifikacije za EP

Moško člansko košarkarsko reprezentanco čez mesec dni čaka začetek kvalifikacij za EuroBasket 2021, izbranci selektorja Rada Trifunovića bodo skupaj z Avstrijo, Madžarsko in Ukrajino igrali v kvalifikacijski skupini F, za uvod pa jih v četrtek, 20. februarja, čaka gostovanje v madžarskem Sombotelu. Tri dni kasneje aktualne evropske prvake v Kopru čaka še domača tekma, v dvorani Bonifika se bodo pomerili z Avstrijo. Selektor Trifunović bo seznam igralcev za prvi kvalifikacijski cikel sporočil predvidoma 14. februarja in zanimivo bo videti, na koga od igralcev bo lahko računal v tem prvem ciklusu.

Naslednje EP bo na sporedu avgusta 2021, gostile pa ga bodo Nemčija, Italija, Češka in Gruzija. V kvalifikacijah za EuroBasket 2021 je dvaintrideset ekip razdeljenih v osem skupin, tekme pa bodo odigrane v treh kvalifikacijskih oknih. Na EP se bodo uvrstile po tri ekipe iz vsake skupine. Na prvenstvo so neposredno že uvrščene gostiteljice prvenstva Nemčija, Italija, Češka in Gruzija, ki pa bodo ne glede na to igrale v kvalifikacijah. To pomeni, da se iz kvalifikacijske skupine, v kateri igra eden izmed gostiteljev (skupine B, C, E in G) na prvenstvo uvrstita še dve najvišje uvrščeni reprezentanci.

Naslednji termin kvalifikacij je nato konec novembra letos, ko sta na sporedu 3. in 4. krog, Slovence čakata domači tekmi z Ukrajino in Madžarsko. Nato februarja 2021 sledi še zadnji kvalifikacijski cikel, ko bo Slovenija gostovala v Avstriji in nato za konec še v Ukrajini.

Februarski tekmi:

1. kolo:

Četrtek, 20. februar 2020, ob 18.00

MADŽARSKA : SLOVENIJA



2. kolo

Nedelja, 23. februar 2020, ob 17.00

SLOVENIJA : AVSTRIJA