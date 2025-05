Košarkarji Fenerbahčeja po osmih letih vnovič na vrhu Evrope

Košarkarji Fenerbahčeja so drugič v zgodovini postali evropski klubski prvaki. V finalu zaključnega turnirja Evrolige v Abu Dabiju so premagali Monaco z 81:70 (18:20, 35:33, 54:51).

OGLAS

Fenerbahče je postal četrti turški zmagovalec evrolige v zadnjih osmih sezonah, hkrati pa se je z drugim naslovom po 2017 izenačil z mestnim tekmecem iz Istanbula Anadolujem Efesom, ki je bil prvak 2021 in 2022. Trener Fenerbahčeja Šarunas Jasikevičius se je v zgodovino vpisal kot četrti trener, ki je postal evropski prvak v vlogi igralca na parketu in trenerja na klopi. Pred tem je to uspelo Armenaku Alachachanu, Lolu Sainzu in Svetislavu Pešiću.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Devetinštiridesetletni Jasikevičius je bil evropski prvak štirikrat; dvakrat z Maccabijem (2004, 2005), enkrat z Barcelono (2003) ter 2009 v dresu Panathinaikosa, ko si je slačilnico delil s zdajšnjim trenerjem Monaca, pet let mlajšim Vasilisom Spanulisom, prav tako enim od najboljših evropskih igralcev vseh časov. Za Jasikevičiusa, ki je bil eno sezono tudi član Uniona Olimpije (1999/2000), je bil to peti zaporedni final four v vlogi trenerja - enkrat na klopi Žalgirisa ter nato po dvakrat z Barcelono in Fenerbahčejem, Spanulis pa je letos sploh prvič vodil evroligaško ekipo.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

Tudi Monaco je prvič v zgodovini igral v finalu evrolige. Pred štirimi leti je osvojil prvi evropski naslov, evropski pokal, in s tem dobil pravico nastopa v evroligi. Od tedaj se je vsako sezono uvrstil v končnico, Abu Dabi pa je bil njegov drugi final four po Kaunasu 2023. V finalu je bil Monaco prvih trideset minut v igri za naslov, nato pa je Fenerbahče naredil delni izid 11:0 in pobegnil na 62:51. Najboljši strelci pri zmagovalcih so bili Nigel Hayes-Davis s 23 točkami, Marko Gudurić z 19 točkami ter Devon Hall in Wade Baldwin, ki sta jih dodala po 13.

icon-food-cookie Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov. Omogoči

V tekmi za tretje mesto sta igrala grška velikana Olympiakos in branilec naslova Panathinaikos, ki sta bila v polfinalih v vlogi favoritov. Olympiakos, ki je v petek izgubil z Monacom, je z zmago s 97:93 vsaj delno potolažil svoje goreče privržence in pokazal, da je bil zasluženo najboljši klub v rednem delu evrolige. Evroliga, zaključni turnir četverice, Abu Dabi, finale, izid tekme:

Fenerbahče - Monaco 81:70 (18:20, 17:13, 19:18, 27:19)